La mayoría de las variedades de café está en peligro de extinción

Más del 60% de las 124 especies de café están en peligro de extinción, advirtió un informe que revisa dos décadas de investigación sobre cafetales silvestres y que fue realizado por la organización ambiental británica Kew Royal Botanic Gardens.

La investigación, liderada por Helen Chadburn, también demostró que muchas de las especies con mayor potencial de uso en el desarrollo de cultivos de café se encuentran entre las que tienen el mayor riesgo de extinción y no cuentan con las medidas adecuadas para una conservación efectiva.

"Hay varias especies que no hemos visto en la naturaleza, o en cultivo, durante más de 100 años. Algunas de estas ya pueden estar extintas", señaló un comunicado del organismo investigador recogido por agencias internacionales de noticias.

Alrededor del 45 % de las especies de café no se encuentra en colecciones vivas o bancos de semillas (colecciones de germoplasma), y el 30 por ciento no tiene protección en la naturaleza, es decir, no se encuentra dentro de los límites de parques nacionales, reservas de vida silvestre y otras áreas protegidas.

Dada la importancia de las especies de café silvestre para el desarrollo de cultivos y la sostenibilidad a largo plazo, estas son cifras preocupantes, señaló el estudio.

Además la organización, que depende del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido, realizó una evaluación adicional del riesgo de extinción sobre café arábigo con proyecciones del cambio climático, que demostraron que esa especie está en peligro de extinción.

Se calcula que la población natural de la especie arábiga se reducirá hasta en un 50% o más para 2088.

Estos datos trazan un panorama cada vez más preocupante para muchas otras especies de café si se toma en cuenta el cambio climático al considerar su riesgo de extinción, señalan los investigadores.