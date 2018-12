La fiscal Andrea Rossi favoreció con su acusación a un abusador

No solo la exagerada litigiosidad existente, ni la deficiente infraestructura que complica, ni la pesada burocracia diaria, entre otros pesares, disminuyen la calidad del servicio de justicia de nuestra provincia.

La baja calidad profesional de algunos de sus actores, más la aparente impericia y/o desdén, concluyen en situaciones o sentencias que preocupan y hasta en determinados casos avergüenzan y llegan a provocar fastidio.

Basta recordar el reciente caso de la persona que estuvo privado de su libertad durante más de un año , cuando era totalmente ajeno al homicidio que se le imputaba.

En el caso que en esta oportunidad nos ocupa , también por un delito grave, la impericia de la fiscal Andrea Rossi sorprende y causa perplejidad. Recordemos que es la misma fiscal que intervino en el publicitado caso del rugbier fallecido en San Rafael.

En la tramitación de la investigación, la fiscal cometió varios errores, que incluso le ocasionaron una denuncia en su contra por parte de la defensa del acusado.

En la causa caratulada” Fiscal c/ Padrón Coronel, Ricardo Cesar por Abuso sexual agravado Art 119 cuarto párrafo con acceso carnal” , y tramitado en la II Circunscripción Judicial, la fiscal inexplicablemente omitió incluir en su acusación, al formular su alegato acusatorio , dos circunstancias agravantes probadas y reconocidas por el propio imputado.

No incluyó los incisos b y f del art 119 del Código Penal , es decir, por haber sido cometido el abuso contra un menor de edad ,aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo y por haber sido realizado por el encargado de la guarda.

Afirmó textualmente la Cámara” no se pueden soslayar los agravantes previstos por los inc b) y f) del art 119 del Código Penal consistente en haber sido perpetrado respecto de una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente y por encontrarse el imputado a cargo de la guarda. No obstante, cabe reiterar que el tribunal se encuentra imposibilitado de aplicar dichas circunstancias agravantes por cuanto no ha sido motivo de acusación por parte de la Fiscal al momento de las conclusiones, debiendo regir por tanto en plenitud el principio acusatorio en virtud del cual el Tribunal no puede condenar por agravantes que no han sido motivo de acusación.”

El tribunal abundó en mayores consideraciones acerca de la existencia de los agravantes y reiteró su imposibilidad de aplicarlos en su sentencia, pese a encontrarse probados.

La falta de profesionalidad en el alegato de la fiscal alivió la sentencia que recibió el violador. Indignante y también se torna imprescindible valorar exhaustivamente las habilidades de conocimiento jurídico, de quienes tienen a su cargo la acusación cuando se cometen delitos.

Llama a la reflexión también, que esta fiscal recibió una felicitación pública ante sus colegas, por parte del Procurador General Alejandro Gulle, con motivo de su “ controvertida “ actuación en el caso de Julieta Silva.La sociedad espera que los actores de la Justicia salvaguarden sus derechos en el ámbito de la mayor rigurosidad de conocimientos jurídicos y con máxima eficacia y eficiencia.

Si ello no sucede , la sensación de vacío e incertidumbre prevalecen y dificultan gravemente la tranquilidad y armonía de la vida social comunitaria.