La cultura del trabajo en las manos de Cacho, el tomero de Costa de Araujo

Roberto Cacho Gargiulo no hizo, según él, nada extraordinario. Trabajó toda su vida como tomero y sigue tras la jubilación: cada día poda las hileras de olivos, ayuda en la viña de su hijo y también preside el Centro de Jubilados de Costa de Araujo. Cacho, en realidad, sí hace algo extraordinario: rescatar la cultura del trabajo en medio de la vorágine por el éxito inmediato y sin importar el cómo. “No sabemos por qué hay tanta corrupción, podríamos estar muy bien porque hay muchas personas que se dedican al trabajo y nunca hemos podido ver los frutos que ansiamos. No entiendo por qué. En 70 años no he visto una buena conducción de nuestro país”, explicaba Cacho mientras tomaba un yerbeado en la casa de su hijo tras un día de trabajo en la finca.

La consigna que se había planteado en la Mesa MDZ era rendirle un homenaje al mendocino honesto que todos los días hacen cosas para mejorar, que trabajan con simpleza y sin trampa. “La prensa le hace el caldo gordo a los corruptos, mostrando una propaganda aspiracional de la corrupción para tener bolsos llenos de plata”, explicaba Gabriel Conte. La respuesta fue inmediata. Un mensaje de Diego. “Ese hombre del que hablan yo lo conozco, y es mi papá Cacho”, decía. Y luego amplió en la entrevista realizada con MDZ Radio anoche. “Por ahí hasta nos poneos como un estereotipo a esa gente tan mala y se nos escapan estas personas que son tan valiosas para la vida de cada uno”, explicaba Diego.

Cacho no solo es un trabajador incansable, sino también un "activista" comunitario: fue parte de la unión vecinal, fundó un club, fue técnico del equipo de fútbol y ahora es presidente del centro de jubilados.

Anoche venía de podar los olivos y contó que la mejor herencia que le dejará a sus hijos es esa, el valor por lo que uno hace. “Mi mayor alegría son mis hijos. Es un orgullo tener hijos dedicados al trabajo. Creo que ahí está la cosa. Dicen que no hay que trabajar porque es menor. Una cosa es la explotación y otra la cultura del trabajo. Mis hijos son comprometidos cada uno en los suyo. No aspiran a ganar un montón, sino a trabajar y cumplir. Yo creo que hemos perdido la cultura del trabajo y eso no es bueno”, explicó.

Cacho trabajó 42 años en Irrigación, como tomero. En ese tiempo no faltó nunca y solo presentó un parte de enfermo. “ Yo cumplí en mi trabajo, he salido con la frente alta. No fallé nunca en mi trabajo. Solo pasé un parte de enfermo en 42 años, nunca falté. Mi foja de trabajo es limpia”, recordó el tomero.

Como administrador del agua, Cacho anotó todo en cuadernos y carpetas. El contexto ayuda a cerrar la metáfora: mientras todos hablan de los cuadernos de la corrupción en los que quedó registrado cómo se distribuían millones de dólares en coimas, Cacho anotó día a día la cantidad de agua que se distribuía para cultivar la cosecha del futuro. “Nunca falté y anoté todo lo que hice y llené carpetas. Anotaba todos los litros y el tiempo que cargaba en cada hijuela, todas las veces que iba, tenía 4 o 5 anotaciones por día de la altura y los litros de agua. Mi padre fue viñatero, venimos con esa cultura de la vitivinicultura. Tiene que mejorar esto porque no hay otra salida que trabajar dignamente y cumplir”, cerró Cacho.