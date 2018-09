La Conadu Histórica seguirá de paro pese al acuerdo

La federación gremial universitaria Conadu Histórica continuará con el paro al menos hasta el viernes, pese a que el Gobierno y el resto de las federaciones sindicales de las universidades ya cerraron la paritaria con un incremento del 25% en los salarios.

Esta situación contrasta con lo que ocurre en otros gremios adheridos a la Conadu Histórica, como la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC), que celebrará una asamblea pública este martes para definir un nuevo plan de lucha y otras formas de visibilizar sus reclamos, lo que en teoría implicaría desactivar la huelga que lleva cinco semanas de vigencia en la UNCuyo y sus colegios secundarios.

Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica, explicó en el programa Radioactivas, de MDZ Radio, los motivos por los cuales la federación gremial decidió rechazar la propuesta oficial y responsabilizó exclusivamente a la administración del presidente Mauricio Macri por la duración del paro: "Este es un conflicto cuya entera responsabilidad es del Ministerio de Educación de la Nación, de ese ministro (Alejandro Finocchiaro) que recién conocimos hace quince días, porque nuestra paritaria venció en febrero y esto se tendría que haber resuelto en aquel mes y sin ningún día de paro".

Razonablemente deberían haber hecho lo mismo que se implementó el año pasado: definir un porcentaje y poner una cláusula gatillo para que, ante la incertidumbre inflacionaria, los salarios se ajusten. Pero ahora los salarios van a quedar por debajo de la inflación, por lo que están mintiendo y provocando un daño a la educación".

Respecto a la durabilidad de la huelga general que comenzó a principios de agosto, Tiscornia aseguró que "se trata de un derecho constitucional" y que "estamos defendiendo algo que es justo; ni siquiera estamos pidiendo aumento, sino que se mantenga el poder adquisitivo".

En ese sentido, el secretario general de la Conadu Histórica apuntó contra las demás federaciones que sí acordaron con la Nación: "La mayoría de los docentes universitarios rechazó la propuesta oficial, porque nosotros representamos al 40% de los trabajadores y la Conadu otro 40%, siendo que la mitad de sus afiliados votaron por el rechazo. Es decir que entre ambos grupos suman el 70% de la docencia universitaria que le dijo 'no' a la propuesta".

Sobre las razones del rechazo, Tiscornia justificó que "el 25% ofrecido es en gran parte en negro, es decir que son sumas fijas, lo cual es muy grave", y recordó que "en 2005 estuvimos un mes y medio de paro reclamando el blanqueo de los salarios". "Ahora vuelven con sumas fijas, lo que significa retroceder trece años y afectar las obras sociales y el sistema jubilatorio de los docentes universitarios. Tampoco se paga la zona desfavorable, la antigüedad que se vaya a modificar próximamente y el adicional por título de posgrado".

Consultado sobre si el derecho a huelga no se contrapone con el derecho a la educación, Tiscornia respondió con un tono que traslucía su molestia ante la pregunta: "Ese es un debate de constitucionalistas. Tenemos derecho a reclamar y es el Gobierno el que no da respuestas y que en todo caso trata de usar el malestar de los estudiantes para imponer una injusticia. Y si las injusticias no se reclaman, se vuelven permanentes".

"Vamos a seguir con paro porque así lo decidieron las asambleas, y el viernes habrá un congreso de la federación donde se resolverá cómo continúa la lucha", cerró.