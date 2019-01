La Antártida pierde cada vez más hielo

El volumen de masa de hielo que el continente 'blanco' pierde anualmente se multiplicó por seis respecto al que se registraba hace 40 años, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Por ello se espera un aumento de varios metros del nivel del mar para los próximos siglos, producto del calentamiento climático y el agotamiento del ozono.