José Thomas: evaluación Aprender, un paso atrás

El operativo APRENDER 2018 comenzó con la capacitación de docentes el 19 de septiembre, continuó con la entrega de material a las escuelas y concluye con la evaluación en lengua y matemática, el 18 de octubre en todos los sextos grados de Mendoza y Argentina.

Es de suma importancia que todos los padres manden a sus hijos a la escuela ese día para que rindan el examen. Es fundamental para la validez de los datos que el ausentismo sea bajo y principalmente que no sea sesgado.

Las evaluaciones de calidad educativa son una herramienta fundamental para generar mejoras de gestión en el sistema educativo así como mejoras pedagógicas en las escuelas.

Continuando en este sentido deberíamos pensar en profundizar de este esfuerzo desde 3 perspectivas

1) Agregar otros indicadores tanto internos (GEM), como externos (PISA, TIMS, PIRLS, etc).

2) Analizar y publicar informes mucho más profundos que hasta ahora, con los resultados de estas evaluaciones y el entrecruzamiento de sus múltiples variables. Siempre orientados a la mejora continua del sistema y no al ranking de escuelas o a fines políticos. Publicar los datos abiertos.

3) Crear un Instituto de Calidad Educativa autónomo. Hay varios proyectos al respecto y fue una de las propuestas más fuertes de campaña y durante los dos primeros años del actual gobierno.

El Gobierno Nacional comenzó en 2016 con mucho énfasis la tarea de evaluar la calidad educativa. Con la declaración de Purmamarca, el Plan Maestro, la ley de creación de un Instituto de Evaluación Educativa y el operativo APRENDER, todo durante la gestión de Esteban Bullrich, se volcó al sistema, a las escuelas y a la sociedad una gran cantidad de información sobre el estado de la educación y una idea clara del rumbo a seguir.

Pero este gran envión parece detenerse desde la asunción del ministro Alejandro Finocchiaro. No se habló más del Plan Maestro ni de la creación del Instituto de Evaluación, Aprender 2017 no liberó los datos como en 2016 y en Aprender 2018 no se evalúa la secundaria. ¿Cambio de rumbo? Escuchá la nota completa.