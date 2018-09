José Thomas: "La educación es un servicio público esencial"

José Thomas, columnista de MDZ Radio en temas educativos, analizó el comportamiento durante el paro. Evaluó, en este punto, que "no tenemos datos precisos refirió que "la Dirección General de Escuelas dio la cifra de que tuvo un 99 por ciento de presentismo, lo cual es curioso, porque durante el paro parece que hubo más presencia de docentes en las aulas que en un día normal".

Sobre los 2 mil docentes que el día del paro fueron a la escuela más cercana como para cumplir debe ser visto desde la perspectiva de que "un docente que no está al frente de sus propios alumnos no genera una instancia de aprendizaje: no hay educación allí".

"Mendoza está haciendo cosas buenas para que los chicos tengan a sus docentes frente al aula, pero el resultado en los días de paro es de presión, pero no funciona bien escolarmente".

Agregó que "tenemos un montón de problemas -dijo- pero hablemos del que representa tener esta enorme pérdida de días de clases en la Argentina. Ya sea por paros, porque el sistema no funciona bien, por jornadas, por infraestructura".

Denunció que "en muchas primarias la celadora tiene en su whatsapp al grupo de padres que les avisa que no va a ir la maestra y entonces les pide que no manden a sus hijos a la escuela". "Ese día de clases no se contabiliza en ningún lado", subrayó Thomas. Por lo que puso de relieve que en la provincia de Buenos Aires hay un diputado que propone declarar a la Educación "servicio público esencial". Al respecto dijo que "es interesante y lo hizo Ecuador en su momento. Lo pondría por encima del paro docente y no podrías dejar de dar clases. El problema es que la Organización Internacional de Trabajo sostuvo que no es un servicio esencial porque, desde su punto de vista, no afecta a la vida de las personas del mismo modo que la salud o la seguridad. Los policías no pueden hacer paro".

"Pero ¿alguien puede decir que la educación en los últimos 20 años en la Argentina no ha afectado la vida de los argentinos?", planteó Thomas. "Si el 50% de los egresados de la secundaria no entienden lo que leen, ¿no estamos marcando la vida de esa persona en toda su adultez? ¿Cómo que no la perjudica? No es instantáneo como la urgencia en salud, pero si los paros en educación son repetitivos, son más dañinos".

Escuchá el podcast completo: