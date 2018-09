Jaime Correas: "Vamos construyendo nuevas formas de enseñar matemática"

Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas, participó ayer del encuentro del Consejo Federal de Educación que estableció un nuevo método de enseñanza de las matemáticas, un ambicioso proyecto trabajado desde hace varios meses que busca revertir los pobres resultados de los alumnos en esta asignatura.

En una entrevista del programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio, Correas dio un breve panorama actual, explicó cuáles son las claves de esta iniciativa y lo que se busca lograr en el largo plazo. "Hasta ahora, el sistema educativo en general avanzaba a los tumbos y sin que nadie se tomara el trabajo siquiera de medir lo que estaba pasando. Desde hace tres años se realizan operativos anuales de evaluación que nos están diciendo aproximadamente cuáles son las tendencias, y una de ellas indica que solo el 30% de los chicos llega a niveles deseables de conocimiento en matemáticas".

- ¿Qué es lo que va a cambiar?

- Lo que se aprobó ayer son los indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios de matemáticas. Significa que nos pusimos de acuerdo entre todas las provincias y las jurisdicciones para establecer cuáles son los contenidos mínimos que nuestros chicos tienen que ir aprendiendo y en qué sucesión, como también qué es lo próximo que ya tiene que ir sabiendo una vez logrado ese objetivo. Esto es un punto de partida muy importante porque es, de alguna manera, que todos los que entienden del tema se pongan de acuerdo en qué cosas son esenciales. Ningún cambio en educación se produce de un momento para otro, sino que es paulatino, y si bien todas estas modificaciones son muy auspiciosos, su impacto será distinto en cada chico.

- ¿Una de las claves es la forma en que se va a enseñar?

- Esa es una discusión mundial, porque los resultados generales en el mundo han ido cayendo. Creo que en este momento estamos iniciando la construcción de nuevas metodologías de enseñanza de la Matemática, y de hecho los especialistas que discutieron esto en las mesas federales tienen diversas posiciones: unos consideran que hay que ir de lo abstracto a lo concreto, y otros al revés. Veo de positivo que el tema, en vez de que todos decían pero nadie hacía, hace más de un año está siendo tratado por hay mucha gente preocupada que nos puede dar respuestas. Estos indicadores por lo menos nos ponen un campo de saberes.

- Lo que hay que revertir es que la Matemática sea un cuco para los chicos

- A mi me pasaba con mi hijo que me explicaba una manera de sumar que yo nunca la había visto. No soy especialista allí, pero creo que la comunidad de quienes enseñan matemáticas deben tomar estos malos resultados y lo que pretende que se sepa y darnos una respuesta. Por ejemplo, vino hace poco una persona de habla inglesa (Kely Inn) para explicar cómo es el método de enseñanza en Singapur, lo estuvimos estudiando y hablando mucho con especialistas, y la conclusión fue que ellos inventaron su método y les va bien porque allá tienen ciertos códigos, pero que nosotros tenemos que encontrar alguna metodología a la usanza argentina que tenga que ver con nuestra idiosincrasia y nuestras maneras de ser.

- ¿Cuándo se van a aplicar los cambios?

- Ya por lo menos los especialistas se pusieron de acuerdo en cuáles son los saberes que nadie puede dejar de tener, y se ve cómo hay una complejidad creciente que se va dando desde primer grado del primario hasta quinto año del secundario. Nuestras carreras de formación docente deben en cuenta esos contenidos, es decir que el que se esté entrenando para ir a enseñar tiene que fundamentarse en ellos y, a su vez, sus profesores también se lo deben transmitir. Es un proceso en el que ahora hay que trabajar hacia el interior de los institutos y las escuelas mediante capacitaciones.