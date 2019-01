Interrupción de embarazo en Jujuy: ¿aborto o cesárea?

A partir del proceso para interrumpir el embarazo de una niña de 12 años en Jujuy, se generó el debate en torno a la operación -especialmente en las redes sociales- y si lo correcto es hablar de un aborto o una cesárea.

Ante la consulta, el propio ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, no tuvo la claridad para responder a la pregunta. La cuestión real de este caso puntual es que, una vez conocida la situación de la niña y la solicitud, el equipo médico determinó que la mejor opción para interrumpir el embarazo y no poner en riesgo la salud de la niña de 12 años era hacer una cesárea.

Eventualmente, y como ocurrió, se consideró que si el bebé que llevaba en su vientre con 24 semanas de gestación sobrevivía a la intervención, sería dado en adopción y se trabajaría para que pueda vivir a pesar del nacimiento provocado de manera prematura.

La respuesta que dio el ministro jujeño ante esta pregunta fue que "hay un vacio legal importante". Argumentó que el fallo FAL es imperativo y "dice sólo procedase ante la sola denuncia de la víctima, pero no dice la cantidad de semanas y no dice métodos".

En una entrevista con TN indicó, además, que como "la medicina no es matématica, cada paciente necesita una repuesta sanitaria específica para cada uno". En ese sentido, manifestó que el equipo médico interdisciplinario tomó en cuenta la escasa edad cronológica y la avanzada edad gestacional 24.5 semanas "determinaron que el método elegido para la interrupción legal y donde la niña corría menos riesgos era la cesárea".

El ministro recalcó que este es un vacio legal que deja descubiertos a los equipos sanitarios, por lo que pidió a los legisladores nacionales tomar medidas para legislar sobre este tema.

"Si no está escrito en el código penal y el fallo es interpretable, cada equipo puede interpretar el mejor método. Al no ser taxativo y no habiendo legislación que no deje lugar a dudas" ocurren este tipo de situaciones y se generan estos debates.