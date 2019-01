Informan a turistas sobre delicias mendocinas

Establecimientos hoteleros de la ciudad de Mendoza recibieron material promocional destinado a turistas que incluye recetas tradicionales e innovadoras con ingredientes mendocinos, recomendación de maridajes e información sobre cultivos.

La acción se llevó a cabo de forma conjunta entre el programa 365 Tentaciones del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el Ente Mendoza Turismo y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Mendoza (Aehga).

Los hoteles visitados fueron Ibis Mendoza, El Torreón, Raíces Aconcagua, Gala Apart Suites, Center, Crillon, Sienna Hotel, Soltigua, Maué Apart Hotel, Abril Hotel Boutique, Zamora, Dakar, San Lorenzo Apart, Princes Gold, Carollo, Murano, Alcor, Tunkelen, Malbec Hostel, Venus, Álamo Hostel, Gran Ariosto Hotel y Altezza Apart Suites.

Estas actividades promocionales están dirigidas fundamentalmente a quienes nos visitan. Buscan destacar la riqueza y variedad de nuestra producción y el uso de los alimentos de nuestra tierra en una gastronomía de calidad. Son muy bien recibidas por los hoteleros y se realizan desde hace ocho en años en vacaciones de verano e invierno, los fines de semana largos y las fiestas de fin de año.