Hantavirus: no hay casos en Mendoza, pero piden precaución a quienes viajen a zonas endémicas

Hoy se confirmó en Chubut el caso 24 de hantavirus, y si bien desde el gobierno provincial destacaron que en Mendoza no hay casos y no es una zona endémica, pidieron precaución a quienes viajen a zonas que sí lo son.

Esta mañana el ministerio de salud del Chubut reportó otro paciente con hantavirus positivo, con el que se elevan a 24 los casos confirmados por esta enfermedad que transmite el ratón "colilargo" y que ya causó seis muertes en Epuyén, según el parte oficial Nro.37.

En este marco, el director de Epidemiología Rubén Cerchiai trajo tranquilidad al destacar que en Mendoza no hay casos y es muy difícil que se produzcan: "El hantavirus se presenta en determinadas zonas del país, donde es endémico porque aparecen casos todos los años. Mendoza no es una provincia endémica, o sea, no hay casos de hantavirus. Pero el tema radica en que en este momento [las vacaciones] se realizan viajes a esas zonas afectadas o hay turistas, por lo tanto, es bueno conocer las medidas preventivas”.

Sobre la enfermedad, indicó que es "producida por un virus, tiene la característica que la persona que padece la infección no tiene un cuadro específico que permita sospecharlo de entrada, lo que hace difícil su diagnóstico precoz”.

Así también el responsable de Epidemiología explicó que el virus se transmite a través de un ratón comúnmente llamado colilargo, que prácticamente no se encuentran en Mendoza. Los que hay están muy delimitados a ciertas áreas, por lo cual no hay mayor riesgo. Estos ratones eliminan el virus a través de la orina, la saliva y la materia fecal, esto queda en la superficie, se deseca y se volatiliza fácilmente por la acción del viento o tareas rurales y se puede inhalar produciendo la enfermedad.

El director de Epidemiología, Rubén Cerchiai.

Cerchiai destacó que: “Es importante tener en cuenta que también se puede contagiar el virus de persona a persona por las secreciones respiratorias. Todavía no hay vacuna para este virus, ni medicamentos específicos, por lo cual lo importante son las medidas preventivas. Una vez producida la enfermedad, a la persona se la trata en terapia intensiva con las medidas de soporte y tratar que la pueda vencer, ya que esta genera insuficiencia cardíaca y respiratoria, con gran riesgo de vida, con una tasa de mortalidad de hasta el 50 o 60% ”.

Finalmente destacó que ante síntomas que se parecen a un estado gripal -fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea- hay que tener en cuenta si la persona ha visitado zonas afectadas y, en ese caso, el médico debe estar alerta para realizar un diagnóstico lo más precoz posible.

Cómo prevenir el contagio

En Argentina se han identificado 4 regiones endémicas: Norte (Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos), Noreste (Misiones) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Para prevenir esta enfermedad, en estas zonas es importante: