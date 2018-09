Guillermo Jaim Etcheverry: "Hay una marcada falta de interés en la escuela"

Un reciente estudio basado en los resultados de la prueba Aprender 2016 reveló que cuánto mayor es el nivel educativo de los padres, mejor rinden los alumnos en la escuela. Esta consigna abre nuevamente la discusión sobre las oportunidades de igualdades para los chicos en los colegios y lo que representa el fracaso del modelo educativo.

El presidente de la Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaim Etcheverry, consideró que ese dato forma parte de una realidad más compleja que aqueja a la educación argentina y la inserción de los chicos en las escuelas, cuestiones que prácticamente no han cambiado en los últimos veinte años.

"La escuela pretende hacer demasiadas cosas y no hace bien lo que debiera", aseveró el docente y catedrático en una entrevista con el programa Radioactivas, de MDZ Radio

- Este dato impacta cuando hablamos de revertir las desigualdades, algo que debería darnos la educación

- Es un dato que ya se conocía de estudios anteriores y de evaluaciones como PISA. Yo no sería tan pesimista, porque no sabemos cómo sería el rendimiento de los chicos de padres con menos educación si no estuvieran en la escuela, de modo que en la educación hay un factor de mejoría importante. No se puede pretender que la escuela reemplace todos los demás factores socioeconómicos que son muy importantes.

Varios coincidimos en que en los países con grandes desigualdades es importante la educación desde las etapas bien iniciales, para garantizar tanto la alimentación de los chicos como la estimulación temprana que es clave y se da mucho en los hogares más favorecidos y menos en los que tienen más dificultades. De modo que un objetivo importante para el país es tratar de lograr que los chicos de edades tempranas estén dentro de las escuelas.

- ¿Qué opina usted de la inclusión desde los tres años?

- Me parece importante por la razón que señalaba anteriormente. Si bien para muchas familias eso no hará diferencia, para otras tantas sí lo será porque efectivamente los chicos están en un ambiente que los estimula desde muy temprano. Algunos especialistas marcaban el hecho de poner énfasis en las técnicas de enseñanza para los chicos que tienen más dificultades porque, en general, se supone que todos están en un nivel más o menos parejo y está claro que no es así. De modo que es interesante tratar, en la formación docente, de enfatizar en las tecnologías que permiten dirigirse a esos alumnos.

- ¿Algo cambió en la educación en los últimos veinte años?

- Diría que poco. Es un problema general en toda la civilización occidental, claro que en la Argentina es mucho más grave. Hay una marcada falta de interés en la escuela, y si bien decimos que 'la educación nos preocupa tanto', en los hechos concretos esa preocupación no es tan marcada.

Por ejemplo, los alumnos que mejor rinden en la Argentina lo hacen a un nivel menor que los que menos rinden en treinta países. Es decir que los mejores nuestros no están a la altura de los extranjeros, y eso es muy serio. Tenemos una deuda muy grande en lo que respecta a la educación.

- ¿Qué tiene que hacer la escuela?

- La escuela pretende hacer demasiadas cosas y no hace bien lo que debiera: dejar a los chicos con capacidad de entender lo que leen, de desarrollar la abstracción a través de la matemática y de tener una cierta orientación en el tiempo-espacio histórico. Esas son herramientas básicas que las escuelas no hacen, por eso tenemos tantos fracasos en la universidad porque en los primeros años abandonan muchos jóvenes que no tienen esas habilidades intelectuales que les deberían dar en la escuela después de doce años estudiando.