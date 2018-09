Explican por qué Internet podría colapsar el 11 de octubre

Dentro de un mes exactamente será el Día D de Internet, debido al cambio en un sistema que protege las DNS. Según explicó el portal especializado TreceBits, "la ICANN ha fijado como fecha para el cambio del sistema el 11 de octubre".

En su artículo, señaló que "el DNS o Sistema de Nombres de Dominio permite que los nombres de sitios web que usualmente escribimos sin mayor problema en un navegador se traduzcan a direcciones IP, series numéricas muy largas y que constituyen el verdadero camino para acceder a la información en Internet".

La periodista Yaiza Ibarra, de TreceBits, escribió que "este registro global cambia ahora su sistema de protección. Es la primera vez en la historia de Internet que se cambian las claves criptográficas (KSK) y, aunque en principio debería discurrir con normalidad, es posible que se produzca alguna alteración y fallo al intentar acceder a alguna página web".

En definitiva, "el 11 de octubre de este año es la fecha elegida para el cambio por la ICANN, la organización internacional responsable de coordinar los 13 servidores raíz (o ‘root servers’) que dan soporte a todo Internet en el mundo. La organización prevé que un 99% de los usuarios de la red en el mundo no perciban cambio alguno".

TreceBits aseguró que, "sin embargo, es probable que los usuarios que trabajen con Extensiones de Seguridad del DNS (DNSSEC) que estén configuradas erróneamente sí noten fallos. Estas extensiones son un refuerzo en la seguridad de los usuarios: cierran la puerta a vulnerabilidades del DNS, y evitan que un atacante fuerce al dispositivo de un usuario para entrar en cierta dirección fraudulenta".

Y advirtió: "Quienes cuenten con DNSSEC mal configuradas sí encontrarán problemas en las 48 horas después del cambio: los correos electrónicos no se enviarán, las páginas web no se cargarán o las imágenes no aparecerán en pantalla".