Experto sobre el caso Sala: “Yo no hubiera volado”

Mientras el país sigue en vilo por la desaparición de la avioneta en la que el futbolista argentino Emiliano Sala cruzaba el Canal de la Mancha de Francia a Gales, un experimentado piloto dio su visión sobre la situación en MDZ Radio.

El comandante Carlos Rincelli, de vasta experiencia en el aire comentó algunas cuestiones relacionadas a la seguridad y admitió que él no hubiera volado en esas condiciones.

- ¿Se trata de una ruta complicada la que seguía el avión?

- No hay rutas aéreas complicadas, más allá de que la orografía del lugar no juegue a favor. El modelo del avión en cuestión es excelente, es muy probado, muy vendido, y vuela en todas las latitudes. . Pero es un avión monomotor. Tiene solo una hélice con una turbina. Es muy confiable para vuelos privados, pero hay que tener cuidados pese a que la fábrica lo homologue para volar con un piloto

- ¿Cree que hubo una falla técnica?

- El sentido común te dice que un avión monomotor que no ha tenido nunca problemas puede tenerlos en algún momento. Por eso tenés que planificar un viaje que, en caso de una falla, te permita aterrizar con seguridad en el territorio.

Entonces hace inconveniente volar por el Canal de la Mancha, lejos de tierra firme, ya que si falla el único motor que tenés te quedás sin capacidad de resolución.

No digo que el avión tenga que tener problemas, pero tiene que haber un reaseguro en la planificación.



- Además el clima no ayudaba...

- Hoy la tecnología disponible te permite tener un ploteo a casi 10 horas de lo que va a pasar en cualquier latitud del planeta. Si sabés que tenés una ola de aire polar que puede generar congelamiento, lo vas a evitar. Salieron de noche cuando podrían haber volado de día; volaron por Canal de la Mancha cuando podrían haber ido más sobre el territorio, y se confrontaron con una condición climática adversa por no salir 4 horas antes o 4 después.

Todo esto sin saber si aparte el avión tuvo un problema.

El delantero viajaba para incorporarse al Cardiff de Gales.

- ¿No llevan algún elemento que les permita encontrarlos en caso de un percance?

- La reglamentación europea dice que si hacés ese vuelo tenés que llevar una radiobaliza que en caso de que el avión caiga a tierra o el mar, se dispara y emite una señal durante no menos de 24 horas, que es lo que dura la batería, para que los servicios de búsqueda lo encuentren.

- ¿El vuelo no debería haber sido autorizado?

- Es que no hay nadie que te diga que no salgas si el aeropuerto está abierto. De acuerdo a las condiciones, a lo sumo te pueden aconsejar que no vueles, pero la decisión final es del comandante. Yo, en su lugar, no hubiera volado.

