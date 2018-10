Estamos en la estación de las dietas mágicas

Comienza septiembre y una de las consultas más frecuentes en ésta época del año, es la búsqueda de una dieta con resultados asombrosos. Todos estos recursos milagrosos pero altamente dañinos, tienen algunos puntos en común:

· No educan ni informan a sus pacientes con la verdad.

· Se realizan, la mayoría de las veces, sin control médico.

· Se basan en mitos sin sustento nutricional.

· Prometen una pérdida acelerada de peso en poco tiempo y sin ejercicio físico.

· No ofrecen características particulares para cada paciente según su vida, sino que es el mismo plan para todos.

· Fomentan la realización de ayunos, que tienen un fuerte impacto negativo en nuestra salud.

· Considera a la comida un problema reemplazándola por suplementos.

· Santifica algunos alimentos y sataniza otros según moda.

· Prohíbe algunos alimentos en relación a los horarios y le atribuye propiedades mágicas a otros.

· No presentan estudios científicos que los avalen y no son aprobados por la Sociedad Argentina de Nutrición, ya que pueden dañar mucho más de lo que pueden beneficiar a un paciente.

Una de las enfermedades más desafiantes y prevalentes para la nutrición en este siglo, es la obesidad. En el 2018, la obesidad se ha convertido en una epidemia que afecta a la mayoría de los países del mundo, y si bien en cada uno de ellos se presentan características particulares, afecta a todos los sectores sociales.

Muchas veces recibo en el consultorio pacientes que han fracasado una vez más con ese recurso que tanto los ilusiono. Durante la consulta aparecen sentimientos fuertes de angustia y llanto que son el resultado de la frustración que provoca no haber podido sostener la solución que creían haber encontrado y además suele presentarse como común denominador que cuando empezaron a comer como ellos saben, como su entorno y rutina se los permiten, recuperan el peso perdido y alguna veces lo superan.

Algunas presentan claros síntomas de depresión y enmascaran su cuerpo con ropa grande, se esconden, evitan reuniones sociales y dejan de mostrarle su cuerpo a quien aman, o presentan dificultades para sociabilizar con el sexo opuesto, considerándose no aptos para ser amados, para ser aceptados, para ser gustados. Por supuesto, muchas de ellos sienten discriminación, se sienten marginados por no responder al patrón de belleza que nuestro medio social marca como estandarte. La imagen corporal que uno tiene de uno mismo ayuda a construir la autoestima, en la mayoría de éstos pacientes la imposibilidad de lograr lo que quieren ser condiciona cuan felices son, generando un gran cambio en su calidad de vida. Algunas padecen maltrato verbal en el trabajo, en el colegio o simplemente tienen la mirada atenta de los demás cuando comen mucho o poco, cuando van a elegir y deciden no comer en público, pero finalmente llegan a casa y por hambre, angustia o tristeza se comen todo, perdiendo el control con lo que durante un tiempo fue un prohibido, la comida. Apareciendo el ciclo típico de restricción, alegría, insustentabilidad de la prohibición, fracaso, frustración y finalmente el atracón.

El exceso de peso sigue siendo muy desestimado tanto por el gobierno como por muchos profesionales y empresas, que comercializan soluciones “milagrosas” considerando a esta enfermedad tan compleja, como un mero desorden estético o un problema de “fuerza de voluntad”, además de un negocio.

Es muy importante tomar conciencia, que a medida que la epidemia de obesidad crece, la empresa de adelgazamiento derriba las barreras científicas y éticas de aquellos que nos especializamos en obesidad, que día a día nos esforzamos por brindar la información de que esta compleja enfermedad merece de un abordaje terapéutico interdisciplinario en el que el objetivo central es la adopción de hábitos de vida saludables, promoviendo un estilo físicamente activo, mejorando el patrón alimentario y con una guía o control médico que permita a su vez el manejo de las emociones y el estrés.

Si los números no paran de crecer, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal y hoy más que nunca es tiempo de asumir un compromiso para cambiarlo, pero no solamente desde los profesionales de salud, sino para toda la sociedad, los gobiernos, la industria y los medios de comunicación, ya que brindar esta información es garantía para ayudar a nuestra población a frenar el impacto de la obesidad.

Por la Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), médica especialista en nutrición y directora del Centro de endocrinología y nutrición CRENYF.