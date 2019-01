Empresario español desafía al Aconcagua en una expedición extrema

Pedalear 180 km hasta la base del Aconcagua, ascender hasta su cumbre, a 6.962 metros, bajar a toda carrera y desandar el camino en bicicleta hasta la Ciudad en una carrera contrarreloj de 36 horas y sin descanso.

Lo que parece a simple vista una expedición imposible es solo un reto más del español Rubén López, quien sumará esta acción a su plan de locuras con fines solidarios que desde su ONG Foundation Invencible inició el año pasado, y que lo han llevado del desierto de Atacama al Amazonas y al Triángulo de las Bermudas, entre otros puntos. Hoy su fundación tiene dos escuelas en África -una en Malawi y otra en Uganda- además de proyectos en Costa Rica y Filipinas, entre otros.

“La solidaridad es gratis”, reflexiona el CEO y "hombre de hierro" de 41 años de edad que este miércoles se embarcará en la aventura que, de concretarse, quedará plasmada en el el libro Guinness de los récords. En su filosofía, no es necesario lo que él mismo hace para ser solidario. “A veces basta con dar un buen día a un vecino para alegrarle y alegrarnos el día, o apoyar una causa de la forma en que podamos”, comenta.

Propietario de una decena de empresas de los más diversos rubros que van de la organización de eventos a la elaboración de vinos y la comunicación, admite que algunos le espetan: “Eres solidario porque tienes dinero”. Pero para él, no pasa por ahí. De hecho reflexiona más adelante en la charla con MDZ hasta reconocer que la solidaridad ni siquiera debería existir; o al menos, no como asistencia a grupos empobrecidos. “Al final estamos intentando arreglar cosas que nunca tendríamos que haber roto. Es como arreglar jarrones con pegamento para que parezcan iguales”, analiza.



- ¿Por qué la locura de esta expedición en tan solo 36 horas?

- Fue casi caprichoso. Un día en el sofá de casa le pedí a mi mujer, sin darle mayores detalles, que me dijera un número entre 36 y 44, ¡y dijo 36! Cuando le conté me echó la bronca, porque me hubiera dado mucho más tiempo si hubiera sabido de qué se trataba. Pero bueno, el desafío está ya planteado.

- ¿Cuál es el plan a seguir?

- Salgo de Mendoza (más precisamente, del Cóndor del Acceso Este) y recorro 180 km en bicicleta hasta Horcones. Ahí dejo la bici y subo a pie. La idea es completar la ascensión en entre 12 y 14 horas, y bajar en unas 5 hasta Horcones. Allí vuelvo en bicicleta los 180 kilómetros hasta la ciudad, todo en 36 horas.

- Imagino que lo verás realizable después de los desafíos anteriores...

- El otro día cuando me llevaron al Parque Aconcagua por primera vez para la aclimatación pensé: “¿Por qué se te habrá ocurrido?”. Este es el 6º reto de una línea de 9 que empezamos el año pasado. Estuve en el Polo Norte, caminé 60 km por día por el desierto de Atacama con 50ºC en el día y -15ºC en la noche, nadé 18 km en el Triángulo de las Bermudas, remé 360 km en el río Amazonas, pero me da la sensación que el del Aconcagua será, por lejos, mi mayor desafío.

López: "Si todos nos diéramos cuenta que estamos acá (en la Tierra) solo por un tiempo definido, haríamos cosas que hoy no estamos haciendo".

- ¿Por qué?

- Es difícil porque son muchas horas y hay factores que no voy a controlar. El tráfico en la carretera, el aire... llegar al Parque de noche y hacer la ascensión con una temperatura helada. Piensa que serán 36 horas con las pulsaciones entre 140 y 150 por minuto constantes.

- ¿¡Constantes!? ¿Cuándo vas a descansar?

- Cuando acaben las 36 horas. Este desafío no está pensado para descansar, porque no da el tiempo. Cuando le planteaba a mi mujer el poder elegir hasta el 44 era para ganar alguna hora de descanso y no tener tanta presión, pero ya está hecho así. Está diseñado para que, si nada falla, partir este miércoles a las 16 y estar en ese mismo punto de regreso el viernes a las 8 de la mañana.

Por suerte duermo poco... unas 2 ó 3 horas en mi día a día. Mi hiperactividad física y mental me llevan a no demandar un descanso. Eso es bueno porque aprovecho el tiempo; lo malo es que se me ocurren estas locuras (risas).

- ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

- Algunos días hago 3 ó 4 horas de bicicleta y otros corro 2 ó 3 horas. No sirve nada que solo corras o solo andes en bici. Hay que equilibrar. En este caso, a partir de los 4.500 msnm no se puede correr, no tanto por la altitud sino porque el camino no lo permite. Voy a poder correr hasta Plaza de Mulas aproximadamente. Está claro que sin un buen entrenamiento esto sería imposible; son años de entrenar.

- También tenés que tener un buen entrenamiento mental, me imagino

- Por supuesto. Mi cabeza está acostumbrada a niveles de sacrificio muy altos, y a umbrales de dolor y sufrimiento muy altos también. Tienes que estar fuerte porque tu cabeza te pregunta todo el tiempo: “¿Y tú qué haces aquí?”.

* * *



Cada expedición extrema de López es, en sí, una colecta de fondos para dar más visibilidad y ayuda económica a ONG sin tanto respaldo como la suya propia. A través de esta iniciativas reciben donaciones económicas pequeñas, medianas y grandes que entregan por completo a las organizaciones a las que ayudan.

- ¿Qué ganás vos en lo personal y tu fundación como ONG con este desafío en Mendoza?

- Cada reto solidario está destinado a una ONG. En este caso lo recaudado irá para la fundación Soñar Despierto, que cuida de niños huérfanos en Madrid, aunque tiene actividad en otros países también. La gente puede donar en la web FoundationInvencible.org como un crowdfunding (micromecenazgo); nosotros somos solo el hilo conductor que le da visibilidad a las necesidades de otras fundaciones que no tienen tanto respaldo como nosotros.

Y volviendo a la pregunta, en lo personal gano la sensación de que he dado un paso más. Pruebo mi límite cada vez. Creo que me voy a encontrar mi límite sentado delante de mí en algún momento y me dirá: “Hasta aquí llegaste, a ver cómo me saltas ahora”. También la satisfacción de servir de guía a alguien. No son Superman, ni un superhéroe ni me siento superior en lo físico o lo deportivo. Mi diferencia es la capacidad de pensar que soy capaz de algo, y eso me hace capaz de hacerlo.

- No es común ver a un CEO involucrado en este tipo de locuras...

- Justamente lo que buscamos desde Foundation Invencible es crear una “comunidad de CEOs”. Lo que queremos es que las empresas no solo den dinero solidario, sino que un director conocido se sume, aunque sea en las acciones de comunicación en las redes o en lo que puedan, demostrando que se involucran. Al final seremos miles, millones, y la gente se dará cuenta que ser solidario es gratis. No hace falta subir al Aconcagua o ir al Amazonas. A veces dar un buen día al vecino en el ascensor te hace sentir mejor a ti y al otro.

- ¿Hasta dónde pensás seguir?

- La vida es un rato, es corta, y hay que aprovecharla. Y al planeta hay que dejarlo, mínimo, como la encontramos. Yo no voy a cambiar el mundo pero el pasito de cada uno hace que vaya para adelante.

Si todos nos diéramos cuenta que estamos acá (en la Tierra) solo por un tiempo definido, haríamos cosas que hoy no estamos haciendo.

* * *

Por lo pronto López predica con el ejemplo y lejos está de perder el tiempo: antes de que termine mayo, si todo sale como lo planea, habrá no solo desafiado al Aconcagua sino haber hecho una travesía por el Polo Norte, buceado con tiburones Ballena en Filipinas y ascendido el monte Everest sin asistencia de oxígeno. Luego, para el segundo semestre, tiene algunas ideas como una vuelta al mundo en globo en 80 días, un osado cruce de Australia a Nueva Zelanda y otras "locuras", como él llama a sus extenuantes cruzadas solidarias.