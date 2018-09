El videojuego mendocino que fascina a todos en la Peatonal

La propuesta es sencilla: hay que interpretar a un espía que debe rescatar a una agente perseguida por decenas de villanos armados. Lo que atrae es el detalle que lo vuelve original, ya que el espía es ciego y por la fatalidad del destino se ve obligado a manejar un auto a oscuras, bajo las instrucciones de su nueva compañera.

Así se presenta "Desde la oscuridad", el videojuego creado por desarrolladores mendocinos que este miércoles intervino la peatonal en el marco del Comecoco 2018, el encuentro de exponentes de las Industrias Creativas que promociona la Secretaría de Cultura y comienza la semana entrante.

"Esto es parte del Comecoco", dice el director de Industrias Creativas, a cargo de la organización del evento, Sebastián Ladrón de Guevara. "Es una escena de un videojuego para personas con discapacidad visual, creado por emprendedores mendocinos", explica desde la peatonal.

En "Desde la oscuridad" la simulación lo es todo. Dado que los hechos ocurren en la Argentina de los años '30, para encarnar al espía ciego no solo basta con anular la vista -con unas antiparras negras fabricadas para la ocasión-, sino que también hay que utilizar un casco aviador de época -con auriculares integrados- y tomar asiento en un auto antiguo, típico de la década.

"Escuchaba, nada más", comentó uno de los primeros que se animó a jugar. "Había una chica que me guiaba, me decía lo que tenía que hacer, cómo manejar, le pasé un arma, sentía como ella disparaba, me agachaba. Es lindo, es como si estuvieras ciego y te guían", explicó y agregó sobre el final inconcluso -ya que lo que se expuso en la peatonal fue solo una demostración-: "Terminé bien porque choqué a los que nos perseguían y salimos los dos airosos".

Sobre el Comecoco

El Comecoco 2018 está dirigido, principalmente, a emprendedores creativos de Mendoza y la región, con principal enfoque en aquellos que se abocan al sector cultural. Es un evento gratuito, que requiere inscripción previa y online, a través del sitio de la Secretaría de Cultura.

Se trata del III Encuentro de Industrias Creativas.

El objetivo es generar un espacio que permita visibilizar al sector emprendedor creativo de Mendoza y su aporte al tejido económico y social de la provincia. Busca promover políticas públicas que, a través del fomento a la creatividad y a la innovación, permitan a este sector desplegar todo su potencial.

Será del miércoles 12 al sábado 15 de septiembre, en el espacio cultural Le Parc.