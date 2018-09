Aumento de hasta 25% en las expensas de barrios privados

La suba de precios define muchas veces una compra, otras simplemente incomoda, pero en ambos casos afecta. Las expensas son un gasto relevante en edificios y principalmente en barrios privados cuyo valor se ha incrementado en los últimos meses considerablemente, sobre todo por la devaluación del dólar.

Si bien no comparten el mismo porcentaje de aumento, ni los mismos argumentos para la suba, tienen en común que en los últimos meses la mayoría de los complejos privados o cerrados aumentaron singularmente el valor de sus expensas.

Al aumentar muchos servicios básico esto se refleja inevitablemente en las expensas. Según el sondeo de MDZ, algunos complejos todavía no han concretado el aumento, aunque sí reconocen que lo están analizando para aplicar antes de fin de año. Otros, ya anunciaron el incremento, que en muchos casos es el segundo o tercero del año. Los aumentos llegan hasta el 25%.

Varios barrios privados ubicados en Chacras de Coria y Vistalba subieron entre el 13 y el 25% en los últimos tres meses, mientras que algunos complejos ubicados en Guaymallen y Maipú subieron más del 12%.

Las subas más notables se sintieron en los barrios privados más grandes como Palmares donde el aumento en los últimos meses fue cercano al 24%. El aviso se envió vía mail con los siguientes argumentos:

“Debido al incremento de costos sostenido en los últimos meses, considerando el aumento de Convenio Colectivo de Trabajo, aumento del servicio de seguridad privada, la suba de servicios públicos, costos impositivos, se adjunta presupuesto actualizado”, explica una de las comunicaciones.

El barrio Dalvian, por su parte, también subió las expensas 12,77% y comunicó a través de una nota las razones:

“El contexto macro económico inflacionario del país ha producido variaciones significativas de precios relacionados con los insumos y costos que tiene la empresa para prestar los servicios. Nos vemos en la obligación de realizar un incremento en la tasa por servicios que se ve directamente afectada por el aumento de los costos en combustibles, insumos, sueldos, energía y demás elementos que han tenido grandes aumentos. La incidencia de estos aumentos en forma constante exigen efectuar nuevamente un cálculo provisorio del costo de los servicios para no afectar el estándar de calidad de los mismos. En función de los expuesto se ha previsto un incremento conservador de las tasas por servicios, en forma transitoria, de un 12,77%, valor que se facturará en el mes de octubre próximo”.

En los barrios privados más caros una vivienda de 300 metros cubiertos en un lote de 600 metros paga expensas que hoy pueden rondar los $25.000.

Sin piso ni techo

Miguel Angel Astorga, presidente del Colegio Corredor Inmobiliario de Mendoza, explicó a MDZ que la Ley de Propiedad Horizontal 13512 regula que las expensas pueden aumentar periódicamente, ya que incluyen sueldos de personal, seguridad, mantenimiento, entre otros gastos.

- ¿Por qué suben las expensas?

- El reglamento de copropiedad regula la incidencia en los gastos comunes. Mientras mayor cantidad de metros cuadrados tiene la propiedad, mayor la incidencia en los gastos comunes. Estos suben periódicamente por las paritarias o por el alza del costo de mantenimiento (que incluye gastos de limpieza, seguridad, luz, entre otros).Los departamentos que tienen amenities como pileta, sala de reuniones, gimnasio, hacen que el costo de mantenimiento sea mayor.

- ¿Quién regula los aumentos en las expensas? ¿Existe un piso y un techo?

- No hay mínimo ni máximo, todo depende de los gastos que insumen las unidades. Por ejemplo, si un barrio tienen cancha de golf no es lo mismo que sólo tiene recolección de basura. Si tiene o no seguridad las 24 horas, también influye si tiene espacios comunes. Para realizar gastos extraordinarios o hacer uso del fondo de reserva la autorización la tienen que brindar directamente los propietarios. El resto, los gastos ordinarios, es tarea del administrador.

- ¿Cuál es el mayor gasto dentro de las expensas?

- La seguridad y el encargado del edificio o del barrio. Esto significa el 63% del valor total de las expensas.