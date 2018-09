El pianista Julio Mazziotti toca este jueves en Nueva York

El pianista y compositor argentino, oriundo de la ciudad de Mendoza presentará un concierto de Piano en el Auditorio del Consulado General de Argentina en New York.

El evento está programado para el día jueves 27 de Septiembre 2018 a las 6 de la tarde.

El músico viene realizando una serie de conciertos internacionales desde hace varios años, tanto en Europa como en Argentina y EEUU y este año su proyecto "Música Para Cambiar El Mundo" ha sido seleccionado para ser presentado en la mencionada institución.

En el año 2008 presentó su música en la ciudad de Zürich (Suiza) ofreciendo conciertos en la "Schulthess Klinik" para los pacientes internados en esa importante institución de traumatología quirúrgica, neurología y reumatología.

Con su proyecto "Música Para Cambiar el Mundo" realizó numerosos conciertos benéficos tanto en Argentina, España y Estados Unidos de América para Instituciones reconocidas a nivel mundial como UNICEF, ACPACYS, ADEVIDA, la misión "Mother Cabrini Shrine" en Colorado EEUU. A finales del 2015 ofreció en España un concierto benéfico para los "Refugiados en Europa" en la ciudad de Córdoba (Andalucía) y en el 2016 participó con varios Micro/Conciertos para la fundación Social Musik dentro del proyecto "Músicos por la Salud" presentados en Hospitales de la ciudad de Valencia (España) para los pacientes internados, en 2017 concretó su propuesta benéfica a favor del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti en Argentina y un importante Concierto Benéfico para las Hermanas Clarisas en la ciudad de Málaga/España. En el mismo año se presentó también en la icónica Casa Verdi de Milán. Además colaboró con Asociaciones de protección animal (Las Nieves, Asociación sin fines de lucro para la protección animal/ Madrid). En el mes de junio del 2018 ofreció un concierto benéfico para el importante Hospital Pediátrico Dr. Luis Calvo Mackenna en la ciudad De Santiago de Chile, organizado conjuntamente por USEF Chile y la Fundación Cultural de Providencia.

Algunas ciudades donde ha presentado sus conciertos: Zürich (Suiza); Hildesheim (Alemania); Roma, Milán, Firenze, Catania, Caltanissetta, Krotone, (Italia); Madrid, Sevilla, Córdoba, Lerma, Aranda de Duero, Valencia, Málaga, Inca, Palma, Capdepera (España); San Francisco, Point Reyes, Mission Viejo, Denver, Salida, Phoenix,(EEUU); Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Santiago de Estero, San Rafael, (Argentina); Santiago de Chile, Valparaíso, (Chile); etc.

Discografía:

1992 - Como la buena gente (Dúo Dos de la Medianoche)

1996 - Un nuevo día

2001 - El último héroe

2005 - Antología de un guerrero

2009 - La Llave de la Próxima Puerta

2011 - El Amo de las Hadas (Grabado en la ciudad de California/EEUU, en estudios Seven Wave)

2012 - The Best of Reviews New Age "THE PIANO" (Compilado de Pianistas Internacionales)

2016 - Música Para Cambiar el Mundo

2018 - Séptimo (Grabado en la ciudad de Madrid / en Infinity Estudios)