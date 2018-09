El paro universitario continúa hasta mañana

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC) continuará el paro que viene realizando desde hace más de un mes hasta mañana, cuando se reanude la asamblea general y se debatan nuevas formas de protestas para encarar una renovada etapa de reclamos, que estará centrada en la discusión por el Presupuesto 2019.

Luego del cierre de la negociación salarial a nivel nacional, que terminó con cinco de las seis federaciones de gremios universitarios aceptando la oferta presentada por el Gobierno nacional, la FADIUNC arrancará esta semana redefiniendo su estrategia y apuntándose hacia otras discusiones que aún no son resueltas, siguiendo la línea de los sindicatos adheridos a la Conadu Histórica, que además fue la única agrupación que rechazó el acuerdo paritario con críticas tanto a la gestión del ministro de Educación Alejandro Finocchiaro como a las demás federaciones gremiales.

Mario García Cardoni, secretario adjunto de FADIUNC, explicó a MDZ que este lunes se realizará una reunión de delegados de las distintas unidades académicas de la UNCuyo como paso previo a la asamblea general extraordinaria que se llevará a cabo este martes 11 de septiembre en la Plaza Independencia. "Nos encontramos ante un cambio de escenario posterior al congreso de la Conadu Histórica que se hizo el viernes pasado, por lo que ahora vamos a evaluar en la asamblea del martes las posibilidades de pasar a otras instancias de temas, como el presupuesto del año próximo para las universidades, una de las cuestiones que más nos está preocupando", indicó.

Para las autoridades del gremio universitario mendocino, la instancia del salario ya está finalizada aunque en contra de su voluntad: "Fue cerrada por las federaciones que han consentido al Gobierno con una propuesta que entendemos es a la baja y abre un camino complicado hacia la inclusión de adicionales por fuera del básico. Con la decisión que tomamos los 76 delegados nacionales en el congreso del viernes de rechazar la oferta de la Nación, demostramos que nos mantenemos firmes y dignos en lo que creíamos".

En principio el paro general que ya cumple cinco semanas de vigencia, continuaría al menos durante el lunes y muy posiblemente sea levantado al día siguiente, por lo que entre el martes y miércoles se normalizarían las actividades en toda la UNCuyo. Cabe recordar que el cese de actividades fue más fuerte en los colegios secundarios dependientes de la universidad y en las facultades de humanidades, como Ciencias Políticas y Filosofía y Letras.

Por otro lado, la secretaria federal de la FADIUNC Francisca Staiti explicó mediante un video publicado en Facebook los motivos por los cuales se rechazó la oferta paritaria: "La Conadu Histórica no firmó el acuerdo porque las asambleas de base dijeron que 'no' a cualquier recomposición salarial que incluyera adicionales que no fueran remunerativos y bonificables, y además se dejó de lado la inclusión de una cláusula de revisión automática para que nuestros salarios no perdieran frente a la inflación".