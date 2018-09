El mejor trabajo: la mendocina que recorre el mundo trajo a sus amigos

El trabajo voluntario desarrollado por medio del grupo en organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales de diferentes comunidades se ha desarrollado basándose en los modelos prácticos de los que más lo necesitan. Los embajadores de World Life Experience han ampliado los valores sociales clave para apoyar las causas globales relevantes al dirigirse a personas, organizaciones no gubernamentales y entidades de negocios como miembros activos del proyecto. António Dias, fundador de World Life Experience, busca contribuir al desarrollo de responsabilidad social y sostenibilidad en el mundo: "Creo que las generaciones más jóvenes están dispuestas a colaborar en un movimiento que presente un impacto positivo en el mundo. En la actualidad, se exige una mayor concienciación a todas las personas, además de a los gobiernos y entidades privadas de cara a la importancia de la responsabilidad social y sostenibilidad del planeta. Considero esencial compartir mi visión, la de que deberíamos todos desempeñar un papel activo en la transformación social y medioambiental que debe llevarse a cabo, y por eso he creado World Life Experience. Quiero permitir la intervención social con los que más lo necesitan, reuniendo a las comunidades de forma conjunta, preservando el medio ambiente y superando las barreras sociales y culturales".