El fuerte descargo de Thelma Fardin tras su denuncia

La actriz Thelma Fardin publicó un fuerte descargo en Twitter, en el que agradeció a quienes le creyeron tras la denuncia por violación contra Juan Darthés, e hizo foco en el por qué muchos dudan de la palabra de la mujer en casos de abuso.

"GRACIAS no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo GRACIAS por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido", comenzó la actriz, que ayer realizó públicamente el anuncio sobre la denuncia radicada en Nicaragua.

-ABRO HILO-�� — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

En sus mensajes, que cosecharon miles de likes en cuestión de minutos, se quejó de quienes dudan de las mujeres que denuncian abusos. Indicó que, tras realizar una denuncia, "lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda".

Fardin además enumeró algunas de las acusaciones más comunes que se le hacen a las denunciantes: "¿Querrá sacarle plata? ¿Querrá hacer quilombo? ¿Quiere ser famosa? (Sí, claro, ¿quién no quiere hacerse famosa porque la cogieron contra su voluntad?). Incluso hay gente que ni siquiera le pone signos de interrogación a esos enunciados".

Lo mismo hizo con quienes culpan a la víctima de los ataques sufridos.

“Quizás ella lo sedujo”, “Estaba caminando sola a esa hora y por ese barrio”, “También mirá cómo se viste”, “Ella se lo buscó”. “Ella”. “Ella”. ¿Ella? ¿En serio? — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

La actriz también hizo referencia al tiempo que pasó entre el hecho y la denuncia: "Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron 9 años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe".

Además habló de un "ofrecimiento" que Darthés le hizo en la época de la violación: "“Mirá cómo me ponés” no es la única frase que este tipo me dejó. “Siempre vas a tener trabajo, porque a donde vaya venís conmigo” proponiéndome una especie de pacto macabro. No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder".

Me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20 mil personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas… — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 12 de diciembre de 2018

Finalmente, la joven dejó un mensaje para quienes están en situaciones similares a la suya. "Ojalá te ayude si te está pasando algo parecido. Ojalá te haga preguntarte si alguna vez te dijeron ‘no’ pero insististe. Ojalá no le pase a nadie más", cerró.