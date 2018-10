El "encadenado" en Irrigación justificó su decisión

Hoy a la mañana, antes de que amanezca, Eduardo Lampugnani tomó una drástica decisión: encadenarse en la puerta del edificio del Departamento General de Irrigación. Cansado de que sus reclamos no sean escuchados, el productor de Colonia Montecaseros y Lambaré, departamento de San Martín, eligió este modo de protesta porque le pareció el "más decente". "No quería entorpecer el tránsito, ni molestar a nadie", se justificó.

Lampugnani, al igual que muchos productores del Este provincial, no ha podido hacer frente al impuesto de pozo de riego en los últimos años y las deudas se han ido acumulando. "El canon es muy caro y las inclemencias climáticas de los últimos años no me han permitido cancelarlo. Vinimos tres o cuatro veces para intentar solucionarlo, pero como nunca quedaba nada escrito se lo llevaba el viento", se lamentó el productor esteño.

"A las 7 de la mañana vino la policía y me dijo la abogada que me tenía que desencadenar porque iba a terminar preso por el nuevo Código de Faltas. Nos atendieron y se hizo un acta en la cual nos prometen soluciones, pero recién voy a estar conforme cuando se concrete lo acordado", añadió Lampugnani.

Para apoyar a Lampugnani llegaron varios productores del Este provincial que están enfrentando dificultades similares y también se sumaron el senador provincial Marcelo Romano (Protectora) y Luis Cañas, dirigente de la Asociación de Productores en Acción.

En diálogo con MDZ, Cañas señaló que "no hay solución con el tema de agua subterránea porque le cobran a los productores y los pozos están rotos", y agregó: "El problema no es sólo de Irrigación, es que la producción está muy mal. Los productores ya no saben qué hacer. Tienen deudas arriba de 200.000, 300.000 pesos".

Cañas explicó que se genera un "círculo vicioso" porque "las fincas están abandonadas y los productores no pueden producir a raíz de que tienen deudas con el fisco y no pueden acceder a préstamos productivos con tasas blandas". En este sentido, tampoco pueden transferir o alquilar las propiedades porque nadie se quiere hacer cargo de las deudas que se siguen incrementando.

"Lo que complicó todo fue la Resolución 9213. Empezaron a cobrar un canon por salida de pozo y superficie regada. A esta gente la tienen como que riegan 40 hectáreas y no riegan ninguna. Entonces se generan deudas y no pueden producir. Y a la vez no pueden empadronarse de vuelta porque tienen deudas. Hay muchas fincas abandonadas", completó Cañas.

La defensa de Irrigación

La secretaria de Gestión Institucional de Irrigación, Marcela Andino, aclaró que "las puertas siempre están abiertas y nunca hemos dejado de atender a nadie", y añadió: "Este señor ya ha venido en anteriores oportunidades y siempre se lo ha atendido. Estamos trabajando para lograr una solución integral, no podemos armar algo sólo para él. Con las deudas que tienen (superiores a $300.000) se debería proceder al remate de las tierras, pero no es la intención llegar a esa situación extrema".

"Los problemas económicos que están sufriendo los productores exceden a Irrigación. Vamos a elevar este acta para ver si se puede armar un plan especial de pago para personas en condiciones similares. Estamos buscando una solución integral junto al Ministerio de Economía para esta problemática de las tierras abandonadas con deudas muy grandes", agregó la funcionaria.

El acta que firmaron con los reclamos de los productores.

"Para que se transfiera un inmueble tiene que estar libre de deuda. Ningún inversor quiere comprar una propiedad con una deuda de un millón de pesos. A Irrigación no le interesa rematar, que es lo que la ley determina. Tampoco vamos a solucionar los problemas de una sola persona. Estamos trabajando en varios proyectos para encontrar soluciones integrales", cerró Andino.