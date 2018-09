El emotivo mensaje de la madre de Julieta González a dos años de su femicidio

A dos años del femicidio de su hija, la madre de Julieta González (21) publicó un emotivo mensaje en redes sociales recordando el triste momento que le tocó vivir y reclamando que se haga justicia. El único acusado de asesinar a la joven es Andrés Di Césare (23), quien se encuentra detenido y será juzgado en los próximos meses, ya que hoy la causa finalmente se elevó a juicio.

Di Césare será juzgado por femicidio, una imputación que sólo contempla la pena de prisión perpetua. El cuerpo de Julieta González fue hallado el 27 de septiembre de 2016 en Cacheuta. Tenía varios golpes y estaba maniatada. La chica era buscada desde el 21 de septiembre, cuando su familia la vio por última vez.

Di Césare fue detenido un par de semanas después. En su teléfono había búsquedas sobre cómo deshacerse de un cuerpo y hasta cuándo se podía hacer un ADN a un feto. El acusado y la víctima mantenían una relación y ella le había dicho que estaba embarazada, aunque luego se comprobó que esto era falso. Rastros genéticos del acusado se encontraron en las uñas de la joven, un indicio de que se defendió ante el ataque. Di Césare se defendió diciendo que la había golpeado, pero que no la mató porque se encontraba en Tupungato al momento del hecho.

El mensaje de la madre de Julieta

"Hace dos años, desesperada pidiéndole a todos oración y datos que me pudiesen aportar. Estaba perdida no sabía a dónde ir..me ponía en el medio del patio de la comisaría décima pidiéndole a Dios que me dé una guía, no sé si volaba, si corría o caminaba. Nos pusimos fuera del Hospital El Carmen con tus hermanos, con Franquito y con Alejandra entregando hojas con tu imagen y diciéndoles a los conductores NECESITO ENCONTRAR A MI HIJA. Habían algunos que no lo recibían. Pegando con mis compañeras esas hojas por todos lados. Fueron días tan duros, tan dolorosos, tan desesperantes que no se lo deseo a nadie. Sos y fuiste tan importante en mi vida Pequita", arranca el mensaje la madre de Julieta, Graciela Carrizo.

"Y quien o quienes te asesinaron premeditaron hacerlo, te tuvieron secuestrada tantos días, te lesionaron tanto, te ataron de pies y manos, hasta producir tu muerte. Hijita aguantaste tanto esperándome y quiero pedirte perdón por no haber llegado a tiempo y haber hecho lo que correspondía. Pero a pesar de que todos los que me conocían pensaron que yo me iba a morir quiero decirte que no me voy a morir hasta que logre JUSTICIA por vos", continúa Graciela.

"Si Dios me dejo acá, es porque necesita que haga eso, que luche pidiendo y aclamando por justicia, como también que luche dando jornadas de prevención de violencia de género, eventos como el Banco Rojo para concientizar a todo el que pase, seguir ayudando a los demás como siempre lo hicimos. Mi Pequita dame fuerzas para aguantar tanto dolor, abrazame muy fuerte porque necesito sentirte. Tu hijo Tomi esta cada día más hermoso, se parece tanto a vos. Mi princesita deseo que descanses en paz porque acá tenés a tu mamá fuerte y con la convicción de seguir adelante por vos, por Tomi y por tus hermanos. TE AMO con todo mi corazón", cierra el emotivo mensaje la mamá de Julieta.