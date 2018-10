El comedor de la UNCuyo ofrece almuerzos al costo de las galletitas

En un contexto económico de alta inflación, con los precios de los alimentos subiendo sistemáticamente en los centros de compra, los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) cuentan con un beneficio muy importante a la hora del almuerzo, dado que acceden a una especie de 'menú ejecutivo' por solo 20 pesos, es decir, el costo equivalente a un paquete de galletitas de agua.

Actualmente la UNCuyo proporciona alrededor de 2700 bandejas de almuerzo por día entre el comedor central (que acapara unas 2000 raciones), la sede de San Rafael, las facultades de Educación y Ciencias Agrarias, y el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). Cada ración contiene una entrada, plato principal y postre, y su costo es de 20 pesos.

Para darse una idea, con ese mismo dinero puede comprarse un paquete de galletitas saladas, o un alfajor triple de chocolate.

Además la universidad ofrece becas de comedor, destinadas a los estudiantes de bajos recursos que no puedan afrontar ese gasto diario. Este beneficio se inscribe en el marco de los programas de becas dispuestos por la UNCuyo que cubre necesidades de transporte, materiales y otros elementos que permitan la permanencia de los alumnos en la casa de estudios.

Rodrigo Olmedo, secretario de Bienestar Universitario de la UNCuyo, señaló que "estamos tratando de sostener el precio de la bandeja para que sea muy accesible, y en el caso de los becados que no sigan pagando". "Se trata de un derecho que los estudiantes han adquirido y que nosotros estamos dispuestos a continuar", aseveró en una entrevista con el programa Radioactivas, de MDZ Radio.

"La realidad es que en estos últimos cuatro años pasamos de entregar 700 raciones a más de 2000, en el comedor central. Si sumamos los servicios de comedor en la sede de San Rafael, las facultades de Ciencias Agrarias y Educación y el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), en promedio 2700 estudiantes por día reciben su bandeja de almuerzo", añadió.

Desmintiendo ciertas versiones que circularon en los últimos meses, Olmedo ratificó que el Rectorado no recortará las becas: "No lo haremos no solo porque hubiéramos tratado de salvar esa situación, sino porque todavía no se discute el presupuesto para el ejercicio 2019, y por lo que hemos podido chequear en el proyecto presupuestario enviado por Nación al Congreso, están garantizadas las partidas definidas para bienestar universitario".

"La cuestión de las becas es un compromiso que excede esta gestión, dado que se trata de sostener a la mayor cantidad de estudiantes como un objetivo de la universidad. La beca no es una dádiva, sino un derecho adquirido por los estudiantes en el ámbito universitario y así lo entendemos", resaltó.