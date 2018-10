El argentinismo que hizo que echaran a exconsul en Mendoza

Un caso que sin ser íntegramente un delito es considerado "fraude" por el gobierno de Brasil, y que en la Argentina simplemente se le llamaría "una avivada", motivó el fin de la carrera diplomática de un intelectual, cientista político y escritor Sergio Couri. Fue un destacado cónsul en Mendoza entre 2010 y 2013, a quien le tocó enfrentar los vaivenes de la minera Vale en Malargüe e hizo buenas migas con los más diversos círculos de la provincia.

Su desempeño lo llevó a que tras su paso por Mendoza fuera designado embajador. La misión a la que fue destinado tuvo sede en la isla-nación caribeña de Santa Lucía. La despedida de Mendoza fue en El Mirador del Sheraton con gran cantidad de amigos que extrañaban su partida: Couri los hizo en ámbitos académicos, productivos, periodísticos y literarios, y dejó la promesa de volver con su próximo libro.

Sin embargo la burocracia brasileña del Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, no le perdonó que haya llegado a un nivel de integración tal con los argentinos que, para manejarse en este país, accediera a especular con la compra de dólares. "Al valerse de la disparidad entre el cambio oficial y la cotización en el mercado negro, el consulado habría hecho negociaciones ventajosas de compra y venta de la moneda estadounidense", publicó la revista Veja, la publicación de mayor circulación de aquel país. La noticia ocupó las planas de los diarios O Globo y Folha, además.

Sin embargo, Couri, que fuera antes destinado a lugares tan disímiles como Nueva York, Paquistán, Bogotá y que trabajara en la India y Camerún, además de embajador en Guyana, consideró que "no se me dio derecho a la defensa" y aclaró que lo que hizo jamás lo ocultó y que lo hizo "con dinero propio, no del consulado".

Couri mandó una carta a la prensa brasileña en la que específico que "tanto las cuentas del consulado en Mendoza como las de la Embajada en Santa Lucía fueron aprobadas sin excepción". Asimismo, explicó que " las normas bancarias argentinas permiten a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros comprar dólares al cambio oficial". Dijo que "a lo largo de mi gestión de 40 meses en Mendoza compré dólares con recursos personales, a fin de atender las conveniencias propias, en cantidad compatible con mi salario y a la evolución de mi patrimonio, y sin ánimo especulativo, según lo documenté en el proceso".

Sin embargo, denunció ante periodistas del diario O Globo que "el tema de la venta de dólares nunca fue parte del proceso (al que fue sometido por la Cancillería), ya que además de tener carácter privado, de acuerdo a la práctica en Itamaraty". El excónsul en Mendoza señaló además a la prensa que el proceso administrativo en su contra "fue motivado por venganza y persecución, y bajo esa condición fui conducido, con contínuas violaciones al debido proceso legal, con el cercenamiento de mi derecho a la defensa".

Couri señaló finalmente que seguirá recurriendo a la Justicia "porque se trata de una gran injusticia" la acusación en su contra, pero no es la única vez que lo he sufrido a lo largo de 50 años de carrera sin manchas".

