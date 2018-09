Comenzó la nueva misión de búsqueda del ARA San Juan

El buque Seabed Constructor partió ayer del puerto de Comodoro Rivadavia para intentar encontrar al submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre último. El barco, de bandera noruega, pertenece a la empresa Ocean Infinity, que ganó la licitación para llevar a cabo la búsqueda.

La búsqueda se centrará en un área a unas 300 millas en línea recta desde Comodoro Rivadavia, a unos 600 kilómetros de la ciudad. El capitán de navío de la Armada Argentina, Rodolfo Ramallo, aseguró que “es un momento emotivo y especial para todos los que vivimos de cerca esta situación que nos tiene en vilo. Estamos colaborando y trabajando codo a codo”.

Sobre el operativo, el ministro de Defensa Oscar Aguad remarcó su carácter de "pago a resultado", también llamado "no cure no pay". Es decir que si no se encuentra el submarino, los costos de casi U$S 100.000 diarios que insumen la operación de la nave, serán afrontados exclusivamente por la empresa contratista. Por el contrario si el buque aparece, sin importar la cantidad de días trabajados, el Estado Nacional abonará a Ocean Infinity la suma única y final de U$S 7.500.000.

Asimismo pudo saberse que la Armada Argentina ha de garantizar una especie de "zona de exclusión" en un área de 15 millas náuticas a la redonda de cada zona en la que opere la nave. El Almirante Villán aclaró que esto no implica el establecimiento de ningún área secreta, pero sí tiene la misión de evitar que por ejemplo redes arrojadas por buques pesqueros, se enreden en los mecanismos de propulsión de los drones submarinos.

