El "MendoTran" ahora sí es propiedad de Servicios Públicos

Como si no era suficiente con la falta de los carteles en las paredes, las fallas en las frecuencias o los micros que aún no están pintados, en medio del caos del MendoTran surgió un dato que -ante los otros problemas- parecía algo menor, pero que no dejaba de mostrar cierta improvisación. El sitio web www.mendotran.com.ar no estaba registrado a nombre del Estado, sino que figuraba a nombre del secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

A la hora de consultar los registros de Nic.ar, portal dependiente del Gobierno destinado a la administración y delegación de dominios web en el país, el nombre "mendotran.com.ar" aparecía hasta ayer a nombre de Natalio Luis Mema Rodríguez, lo que en resumidas cuenta lo hacía propietario del sitio hasta septiembre de este año.

Sin embargo, al consultar hoy en el mismo portal, se hizo efectivo el cambio y ahora "mendotran.com.ar" es propiedad de la Secretaria de Servicios Públicos. La fecha de alta es la misma, pero al momento de hacer el cambio se amplió -además- la fecha de vencimiento de la propiedad del dominio hasta enero de 2020.