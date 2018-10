El Challao: el encargado de la venta de agua defendió el sistema

La guerra por el agua en la zona de El Challao tuvo un nuevo round ayer en el marco de las tensiones generadas por los incendios que se desataron el lunes a la madrugada en el barrio Corredor del Oeste. El ingreso al barrio estaba bloqueado para permitir el trabajo de Bomberos y Defensa Civil, lo cual generó malestar entre los vecinos, quienes se enfrentaron con los policías que bloqueaban la entrada y aprovecharon para quejarse por la falta de agua en el lugar.

Los barrios de la zona no tienen servicio de agua y por eso dependen de un sistema de distribución de agua en camiones; negocio que manejan empresas privadas. Eber Godoy es propietario de Aguas del Challao, una de las empresas que presta ese servicio. En diálogo con MDZ Radio se defendió de las acusaciones por la distribución de agua en la zona y se desvinculó de los incidentes generados ayer. "No era mi camión el que estaba cuando se generaron los incidentes. Soy propietario y sufro las mismas consecuencias que todos los vecinos", indicó Godoy.

El agua que distribuyen proviene de un pozo que es del Estado, en particular de la Dirección Provincial de Vialidad. Y los transportistas no pagan por ese recurso. Según lo que dijo el propietario de la empresa, a los usuarios le cobran $500 por 10 mil litros, volumen que alcanza para un mes, según él.

"El pozo es de Vialidad, pero nos dio autorización para seguir trabajando. No pagamos, pero hemos hecho una inversión bastante importante para mantener el pozo. No somos los únicos que transportamos agua en la zona", dijo el dueño de Aguas del Challao. "Estamos cobrando $500 los 10.000 litros, un precio que venimos manteniendo hace más de 6 meses. Nunca nos pasó que nos interroguen a nosotros. Gracias a nuestro servicio El Challeo viene creciendo y siempre ponemos los camiones a disposición cuando ocurren estas tragedias", cerró Godoy.

Y agregó: "Nos pidieron que hagamos el reparto de agua para una cooperativa que tenía la concesión del pozo de agua. No podíamos cumplir porque el pozo no daba para eso. Lo mejoramos para que se pueda brindar el servicio. En un punto se le venció el contrato a esa cooperativa y Vialidad nos autorizó a hacer el transporte del agua. No cobramos el agua, cobramos la extracción y el mantenimiento del pozo, más los choferes y los otros costos asociados".