Trasladarán más animales exóticos del Ecoparque

Los traslados de animales exóticos del antiguo Zoológico, hoy en proceso de reconversión a un Ecoparque, avanzan a buen ritmo. A la derivación de dos leones africanos a un santuario en los Estados Unidos, que comenzó hoy, se sumarán próximamente cuatro elefantes y once osos pardos que permanecen en el complejo. A su vez, ya comenzaron a entregar más de 1.300 animales de granja y corral a casi un centenar de adoptantes en el marco del Programa de Adopción Responsable.

La pareja de leones africanos, un macho nacido en el antiguo zoológico mendocino y una hembra que fue rescatada hace siete años en Salta, comenzó su largo viaje al The WildCat Sanctuary (TWS), ubicado en Minnesota (Estados Unidos) y que posee una superficie de 161.000 metros cuadrados, donde convivirán el resto de sus vidas con más de 110 felinos de la misma especie. Cabe destacar que el TWS funciona desde hace más de quince años es reconocido mundialmente por la Asociación Americana de Santuarios, la Federación Global de Santuarios de Animales y de Santuarios Tigres de América, entre otros.

Desde la Secretaría de Ambiente confirmaron a MDZ que continuarán los traslados de animales exóticos a lo largo de lo queda del año. Ahora se está avanzando para definir el viaje de cuatro elefantes y once osos pardos que permanecen en el Ecoparque. En el caso de los primeros, su nuevo hogar sería un santuario ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso, mientras que los segundos recalarían en otro espacio similar situado en Colorado, Estados Unidos. En ambos casos, al igual que sucedió con los leones, se trata de empresas que requieren una importante logística debido a la magnitud de los ejemplares.

Incluso ya está elaborado el plan de traslado de los elefantes. Ambiente planea acarrearlos en dos etapas: primero viajarían el ejemplar hembra Pocha y su hija Guillermina (ambas de la especie asiática), y luego sería el turno de la tercera hembra llamada Kenia (especie africana) y el único macho nombrado Tamy (asiático). De hecho todos están siendo adiestrados y monitoreados por una entrenadora canadiense para que se adapten a su futuro hogar.

El plan de traslado de animales exóticos, indicaron en Ambiente, resulta bastante "intenso" debido a la gran cantidad de documentación implicada, la burocracia que requiere la tramitación de los permisos y el circuito administrativo que debe ser coordinado entre el Gobierno provincial y las autoridades de cada país de destino. A eso se suma que los santuarios elegidos deben ser verificados en su cumplimiento de todas las condiciones necesarias para garantizar la mejor estadía de los animales.

Entre los ejemplares exóticos que aún permanecen en el ex zoológico se cuentan dos hipopótamos, cuatro tucanes, dos tigres y cincuenta monos papiones, entre otros. Desde la secretaría comandada por Humberto Mingorance aseguraron que ya se tienen en vista santuarios para el 65% de estos animales, aunque ello no significa que esos sitios estén asegurados. De todos modos, algunos animales no podrán ser derivados por cuestiones de edad y estado de salud, por lo que se está trabajando en el reacondicionamiento de los recintos para ambientarlos a una forma más natural y donde los animales puedan estar en las mejores condiciones posibles.

Por otro lado, la Secretaría de Ambiente comenzó con la entrega de más de 1.300 animales de granja y corral en el marco de la primera etapa del Programa de Adopción Responsable, lo que representa el 90% de la población total del Ecoparque. Los ejemplares estarán al cuidado de los solicitantes que se inscribieron en el programa a principios de este año y que cumplieron con los requisitos exigidos, incluyendo auditorías a los campos y recintos de los adoptantes donde los animales serán alojados.

Además de especies comunes como gansos, llamas y guanacos, hay otros foráneos como búfalos de la India, muflones, gamos pintados y blancos, ovejas somalíes y cabras de Camerún.

El primer traslado se realizó en julio de este año a un campo en El Challao donde recalaron nueve llamas y veinte gansos comunes. Las derivaciones se retomarán la semana que viene y, para garantizar el éxito de la logística, Ambiente dispuso que los viajes se agrupen en conjuntos de 10 a 30 animales por semana, con la ventaja de que son operaciones a realizar mayoritariamente dentro de la provincia.

Cabe destacar que muchos animales cuentan con estudios de tuberculosis y brucelosis que demuestran su óptimo estado de salud.