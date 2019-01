Dudas, machetes y paciencia: los choferes también sufren el cambio

“¿Cada cuánto pasa este?”, consultó una usuaria. “No tengo idea”, respondió el chofer de la línea 900. Los usuarios son los más sorprendidos por los cambios en el sistema de transporte que se inició hoy en Mendoza. Pero la “cara” del cambio son los choferes de las líneas de colectivo que deben adaptarse a los nuevos recorridos y responder las innumerables consultas de los usuarios.

Pero incluso ellos se sorprendieron: en algunos casos les enseñaron un recorrido, pero hoy debieron cubrir otro. Por eso se valen de “machetes” escritos, mapas y el GPS de las unidades para ubicarse. “Preguntan por todas las líneas. No se manejan bien con Internet. Va a funcionar, el tema es que la gente se adapte al cambio. Sobre todo la gente grande. De entrada tenés más frecuencias, ese es el principal cambio. A la larga va a traer ventajas”, se esperanzaba Francisco, un chofer de la línea 310.

No todos la pasaron bien. “Las dudas son variadas, desde por dónde pasa, hasta las frecuencias. Hay mucho desconcierto por ambas partes. Usuarios y choferes”, explicó un chofer a MDZ. “A mí me enseñaron un recorrido y me pusieron en otro. Me estoy ayudando con un machete que tengo y el GPS. No nos han dicho ni horarios, ni frecuencias. No sabíamos la numeración del cartel. Nos enseñaron un recorrido y nos pusieron en otro. Así nos estamos manejando”, explicó.

En total hay más de 4 mil choferes en todo el sistema. Desde el Gobierno y las empresas aseguran que fueron capacitados.

En un recorrido realizado por MDZ, los usuarios reclamaron que en Rioja y Colón debía pasar el 941 para llegar a Puente Olive y durante una hora no pasó, a pesar de que el recorrido figura en Google Maps e inclusive a los choferes les sale en el "mapita".

Muchos de los choferes se están quejando porque la gente se enoja con ellos, pero aseguran que no tienen más información para brindar más que que las que les han dado a ellos.