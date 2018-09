Dolor: murió el humorista Carlos Garaycochea

El reconocido humorista gráfico, escritor, guionista, maestro y artista plástico Carlos Garaycochea murió a los 90 años.



A lo largo de su extensa carrera trabajó en El Gráfico, Billiken, TV Guía, Gente, Rico Tipo, Patoruzú, Humor, Semana Gráfica y Satiricón. En TV, se destacó en numerosos programas, entre ellos acompañando a Víctor Hugo Morales.



Según trascendió, el velatorio se llevará a cabo desde las 16 en Malabia 1662 de Buenos Aires. El entierro, en tanto, será este martes a las 15 en el Cementerio Memorial Pilar.

Carlos Garaycochea nació en Casbas, una localidad bonaerense que pertenece al partido de Guaminí. Allí vivió sus primeros dos años, antes de mudarse con su familia a la ciudad de Buenos Aires. Y regresó mucho tiempo después para ser homenajeado como hijo dilecto del pueblo.

Tras cursar un año en el Colegio Nacional, se inscribió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde egresó en 1949 como profesor de dibujo y pintura.

La Revista Magna publicó una muy interesante entrevista en 2015, en la que contó su historia y sus impresiones en torno al amplio trabajo como humorista, sí, pero como artista plástico, libretista, dibujante: como artista.

Creador de recordados personajes como Don Gregorio o Catalina, sus dibujos humorísticos fueron publicados en las revistas El Gráfico, Atlántida, Billiken, Semana Gráfica, TV Guía, Gente, Rico Tipo, Patoruzú y Humor, entre otras, y en los diarios Crítica, El Mundo, La Nación, Crónica y El Cronista Comercial. En radio, debutó en Municipal y fue parte de ciclos míticos como Rapidísimo y La gallina verde. Humor Redondo, La Tuerca, Los hijos de López, Buenas tardes, mucho gusto y Desayuno, fueron algunos de los programas de televisión en los que intervino.

En los últimos años comenzó a mostrar su prolífica obra de artista plástico, que fue elogiada por críticos de la talla de Rafael Squirru y Rosa Faccaro.

Realizó numerosas exposiciones, tanto para mostrar sus obras de pintor abstracto como las humorísticas. O ambas a la vez, como la exitosa Los dos Garaycochea, que se exhibió en el Palais de Glace y otros lugares. Entre las muchas distinciones que recibió a lo largo de los años, destacan el Gran Premio de Honor en Radio, que otorga la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) y la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, que entrega el Senado de la Nación. También fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.

Los límites del humor, según Garaycochea

En la mencionada entrevista señaló: "El límite lo marca la inteligencia de cada uno y el no dejarse llevar por arrebatos equivocados. Además, uno tiene que plantearse siempre que lo que piensa puede ser también una equivocación. No tengo por qué decir que yo tengo la verdad. Yo he aprendido a respetar la de los otros. Y si los otros no me respetan, eso muestra la inferioridad que tienen sobre lo que soy yo. No hay que ofender, porque la ofensa y la violencia son los últimos recursos de un ser humano. Mejor es usar la ironía, que es una manera de decir lo mismo pero sin que el otro se pueda ofender. Ahí entra a jugar la inteligencia".