Desesperado pedido de sanjuanina en San Rafael: “Quiero vivir”

Una sanjuanina internada en San Rafael por una afección en la columna envió un desgarrador pedido a través de las redes con un reclamo a su empresa de medicina prepaga y un mensaje contundente: “Quiero vivir”.

María Daniela Arregui reclama que Accord Salud, obra social de la Unión Personal, le autorice una cirugía por reintegro para tratar el cáncer de columna que padece. Arregui padeció de cáncer de mama en julio de 2016 y, tras someterse a intensos tratamientos, recibió el alta médica.

Sin embargo en mayo pasado le detectaron una lesión en la octava vértebra dorsal. Pese a que en principio los resultados de estudios no determinaron una relación con el cáncer, una biopsia confirmó que padece metástasis en esa vértebra.

“Para curarme, seguir viviendo y que la enfermedad no siga expandiéndose por mi cuerpo tengo una sola opción: operar mi columna de urgencia, ya que actualmente estoy internada inmovilizada en el Hospital Español de San Rafael, Mendoza, dependiendo de medicación para poder soportar el dolor agudo y paralizante que me produce esta fractura que comprime la médula espinal y los nervios”, explicó.

La paciente y su entorno dieron con el doctor Carlos Solá, especialista de este tipo de patologías quien puede atender el caso y extraer, a través de una compleja intervención, la vértebra enferma y remover el tumor maligno. Además, deberá reemplazar la pieza ósea con una prótesis.

“Existen riesgos como la hemiplejia, paraplejia, cuadriplejia e incluso morir durante el procedimiento, pero tengo plena conciencia de que si mi vértebra colapsa antes de realizar la cirugía que la estabilizaría, el daño neurológico puede ser irreversible, el dolor permanente y mis posibilidades de curarme se verían reducidas casi a nulas”, continúa la carta.

Sin embargo Accord Salud no tiene cobertura con el prestador Solá, por lo que necesitaría hacer el procedimiento quirúrgico por reintegro. “Es decir, yo pagaría toda la cirugía y ellos me podrían reintegrar el valor que le hubieran pagado a su prestador, haciéndome yo cargo de la diferencia que pudiera haber con el monto que me cobra el profesional que he elegido. Es al día de hoy que en la mutual no me aceptan esta posibilidad para realizar la cirugía que ya tiene fecha y para la cual ya está todo encaminado, luego de reiterados reclamos por diferentes vías, tanto en Mendoza y como en Buenos Aires”, manifestó Arregui.

Además, agrega que “yo voy a poner de mi parte todo: mi cuerpo, mi mente, mis energías, mi dinero y el de todas las personas que están a mi lado ayudándome en este momento para poder pagarla. Solo pido por favor que me autoricen a realizarlo por reintegro como hicimos con la biopsia, para poder costear esto que se nos viene urgentemente encima, ya que me veo inmovilizada y es hoy el potencial de salud que puedo alcanzar, mientras más pasa el tiempo, se me hace más tarde”. Y cierra: “Yo quiero vivir”.