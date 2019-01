Denunció que una concesionaria le pidió fotos en lencería por trabajo

Una mujer denunció en redes sociales que para acceder a un trabajo en una concesionaria le pedían mandar fotos en lencería y que al negarse al envío fue hostigada y tildada de "gorda acomplejada" y de "aparata sin personalidad".

Así lo contó Daiana Ferrúa en su Facebook, donde compartió las capturas de pantallas de la conversación vía whatsapp mantenida con un hombre que se presentó como representante de la empresa ManPowerGroup Argentina, firma que negó haber abierto una convocatoria laboral.

"A ustedes les parece que me traten así? Me ofrecieron un trabajo para una concesionaria. Me llamaron por teléfono y me explicaron como era todo!!! Hasta ahí todo de diez", comienza a relatar la mujer, que vive en La Plata, en su Facebook.

Explica que "luego recibo este msj cuando a mi en ningún momento me dicen que tengo que sacarme 12 fotos en ropa interior". y remarca que "sinvergüenza son y discriminadores".

Una secuencia de fotos de las capturas de pantalla permite conocer que al preguntarle la mujer al supuesto representante de la firma si debía presentar curriculum, éste le dice "sólo las fotos, 12 en lencería y el cv".

Ante eso Ferrúa le contesta que nunca se le informó sobre el envío de fotos en lencería, y al requerirle el motivo de pedir ese tipo de fotos, el hombre le contesta que es "para detectar a las tímidas y acomplejadas".

La mujer se niega e insiste que nunca se le informó ese requisito y que no está interesada en el trabajo, recibiendo como respuesta que "claro, decís pesar 70 kilos, sos una gorda acomplejada" y cuando la mujer lo acusa de discriminar, recibe como respuesta un "gorda boluda" y "aparata sin personalidad".

Ferrúa adelantó que denunciará en las fiscalías platenses a la persona que se escudó detrás de esa firma para pedir fotos en lencería y luego discriminarla, según informó la agencia Télam.

Por su parte, el compliance officer de ManPowerGroup Argentina, Gonzalo Santiago, explicó que presentaron una denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional N° 21 de La Plata y aclaró que "nuestra compañía opera a través de Facebook, LinkedIn, mails corporativos y algunas líneas de WhatsApp que se usan en casos específicos y no para pedir datos. Mucho menos fotografías. Lamentablemente es muy difícil dar con la identificación de esta persona. No sabemos si es una o varias".

"En cuanto nos enteramos del modus operandi llamamos a todas las víctimas para explicarles la situación y solidarizarnos con ellas por lo sucedido. Sabemos que con todas hicieron y hacen lo mismo: crean avisos de empleo falsos, dejan un número de WhatsApp y les piden fotos en ropa interior", añadió en declaraciones al portal Infobae.