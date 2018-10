Denunció que la discriminaron en las Termas de Cacheuta

La semana pasada, Solange Acosta, de 26 años, llegó junto a una amiga desde San Isidro, Buenos Aires, a disfrutar de las piletas de las termas de Cacheuta. Al ingresar al lugar la mujer explicó que fue obligada a sacarse un short de baño para poder ingresar a las piletas del complejo termal.

Le advirtieron que el establecimiento cuenta con un reglamento de vestimenta que la joven dice es sólo para mujeres. Este detalla que no se pueden utilizar pantalones cortos, sólo bikinis o mallas.

Solange denunció en la redes sociales de la empresa lo que vivió, pero sus comentarios fueron borrados. Posteriormente la bloquearon por considerarla partícipe de "un grupo feminista que lo único que hace es quejarse por tonteras".

La queja pública de la joven existió y fue eliminada. Prueba de esto son los comentarios posteriores que surgieron en las redes sociales a raíz de la denuncia de Solange.

El fin de semana que habían planificado para relajarse resultó ser una jornada llena de enojo e impotencia.

Al llegar al lugar, relató, habían visto un cartel que decía “No shorts”. En la imagen aparecían dos caricaturas de mujeres sonríen aceptando la norma con dos shorts en sus manos con una cruz marcando su prohibición. Pero en ese momento Solange no pensó que sería en serio hasta que estuvo a punto de tirarse de un tobogán y un joven que cuidaba el área le dijo como los que lucían en esas termas la mayoría de los hombres. Entonces preguntó por qué y el muchacho dijo que esas eran las reglas del lugar.

Enojada, pero sin encontrar respuestas, intentó acatar la regla. Se sacaba el short y se quedaba en bikini cada vez que quería meterse a una pileta y volvía a ponerse el short cuando salía.

“Me sentía una criminal. Sentía que todos me miraban, hasta que indignada me dije que no podía ser”, reflexionó Solange. Fue entonces cuando solicitó por un superior y la persona a cargo insistió con la misma respuesta: son las reglas del establecimiento.

En el medio de la disputa se enteró que sí podía meterse con un short de lycra. Entonces alquiló un short de ese material y con ese sí le permitieron entrar. Según Solange, la diferencia era que el primero era suelto y el segundo apretado al cuerpo y le marcaba las curvas.

“Esto es ofensivo para las mujeres y también para las personas que no se identifican con su sexo designado al nacer y que no transicionaron”, analizó la joven.

Desde el establecimiento no existió una explicación formal de lo ocurrido con la denunciante, sin embargo argumentaron que la normativa responde a que muchas personas se bañaban con vestidos o pantalones en las piletas, especialmente personas de la tercera edad.

Un antecedente

En abril de 2018, una mujer musulmana denunció al mismo lugar porque le prohibieron el ingreso a las aguas termales. El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2017, cuando una estudiante universitaria vestía un "burkini" (una malla de cuerpo completo) y le impidieron entrar a las piletas por no cumplir con el reglamento de vestimenta del lugar.