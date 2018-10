Denuncian hacinamiento y la OEA visitará las cárceles mendocinas en 2019

El Comisionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para Argentina, Luis Vargas Silva, visitará Mendoza en enero de 2019 con la misión de constatar en el lugar el hacinamiento en las dependencias penitenciarias denunciado por el abogado penalista Carlos Varela Álvarez.

El letrado hizo una presentación el 18 de junio pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ayer finalmente se concreto una audiencia en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en el marco de las sesiones de la propia CIDH.

La reunión duró una hora y media y de la misma participaron el abogado peticionante Varela Álvarez y el asistente Ignacio Boulín, el comisionado Vargas Silva, el asistente Álvaro Botero. En tanto por Argentina se presentó la embajadora ante la OEA, Paula Bertol, y por la Secretaría de Derechos Humanos estuvo Ramiro Badía, mientras que por la provincia de Mendoza se presentó Ignacio Mulet.

Los puntos no cumplidos de acuerdo a lo que advierte Varela Álvarez son:

-No dictado de la ley sobre el Ombudsman o defensor del Pueblo;

-La falta de presupuesto absoluto para el Procurador de Personas Privadas de Libertad y su discriminación. Se trata de Fabricio Imaparado;

-La no elaboración de un plan conjunto de Acción;

-La falta de pago de las indemnizaciones;

-La ausencia de estadísticas;

-La ley 9040 como modelo de ley anticonvencional y que favorece el hacinamiento;

Los representantes del Estado respondieron que está cumplido el punto del defensor del Pueblo ya que "es una obligación de medios y no resultados y acompaño un proyecto enviado en el 2008". Dijeron también que el Procurador no había enviado los presupuestos correspondientes y que algunas de las indemnizaciones no cobradas se debían a que los interesados no habían retirado los cheques.

La réplica se llevó a cabo con una serie de video sobre la violencia carcelaria y con artículos denunciando el hacinamiento en las cárceles mendocinas. El procurador de personas privadas de la libertad, por su parte, envió un informe sobre la falta de presupuesto y de infraestructura y de otras cuestiones esenciales que hacen a su funcionamiento.

Por esta confrontación de datos, se dispuso que el Comisionado Vargas Silva visite las cárceles de Mendoza en enero de 2019.