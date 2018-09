Del Himalaya a Sudamérica: el tantra propone una nueva revolución

¿Qué fue de los hippies de los sesenta y setenta y su bandera del amor libre? ¿Dónde terminaron aquellas hordas de jóvenes que viajaban a la India buscando libertad? Hay quienes vaticinan que habrá una nueva revolución sexual y que vendrá de la mano de la mujer. Uno de ellos es Daniel Odier, maestro de tantra Shivaita y especialista en tradiciones místicas orientales.

"Es siempre lo mismo. Toda vez que la sexualidad se hace libre por algunos años como producto de una revolución, vuelven los puritanos, se coarta esa sexualidad y se controla a la gente. Pero se abrirá un nuevo período de libertad", vaticina Odier.

El maestro tiene más de setenta años y es probablemente el único occidental iniciado directamente por una yoguini en Cachemira que hoy imparte enseñanzas en este lado del mundo. Enseñó en la Universidad de California y creó el Centro Tantra/Chan en París. Es guionista y escritor. Sus libros fueron traducidos a diez idiomas y por primera vez visita Buenos Aires, para impartir un seminario sobre tantra.

Daniel Odier, maestro de tantra Shivaita.

A fines de los sesenta, Odier fue uno más de los que entonces viajaron a la India, pero la intuición lo llevó a descartar los famosos y masivos ashrams (lugares de meditación y enseñanza hinduista) e internarse en los bosques del Himalaya, en busca de esos maestros tántricos escondidos de cuya existencia apenas se rumoreaba.

Así fue como una maestra lo inició en el tantra, una tradición oriental milenaria cuyos representantes fueron víctimas de represión por parte de las grandes religiones a lo largo de los siglos. La revalorización del cuerpo a un nivel de paridad con el espíritu y el consiguiente aprovechamiento de la sexualidad para llegar a estados superiores de consciencia que pregona, hicieron que el tantra se volviera una presa cantada.

"El tantra es un camino de gran libertad. No hay distancia entre el ser humano y lo que se llama divinidad. No hay una casta de sacerdotes. No es un movimiento religioso. Es un movimiento místico basado en la libertad total de la gente. Y una persona libre no puede ser dominada", dice Odier, explicando la histórica persecución sufrida por los tántricos.

Pero hay un ingrediente más de esta tradición que la vuelve conflictiva para las religiones dominantes y patriarcales: la crucial importancia otorgada a la mujer. Éste es justamente el eje en base al cual el tantra cobra protagonismo hoy, en un mundo donde las mujeres aprendieron a hacerse escuchar.

"En la tradición tántrica, está claro que el poder lo encarna la mujer, no el hombre. Ella conoce la arquitectura del universo. Aquí no existen todos esos clichés sobre la mujer que sí tienen la mayoría de las religiones.

Por ejemplo, en el tantrismo, cuando una mujer tiene su período menstrual, se considera que está al tope de su energía, en su momento más precioso, y todos intentan estar cerca de ella", cuenta.

Las prácticas tántricas siempre inician por la izquierda, en homenaje al lado izquierdo del cuerpo, que es energéticamente femenino. En el tantra, la mujer es maestra, no siempre discípula.

"Para nosotros, mujer y hombre son parte de la misma sabiduría. En la mitología tántrica, son un mismo cuerpo, que se divide para iniciar un diálogo. Y, al final del diálogo, hacen el amor y se convierten en uno nuevamente. De ahí la magia que rodea a la unión sexual. Se trata de entender que somos mucho más que mujeres u hombres", dice.

Las prácticas tántricas son muy variadas y van desde distintas formas de respiración, visualizaciones, danzas, meditaciones y secuencias de yoga hasta la llamada Mahituna, que es la unión sexual sagrada.

El Tandava, por ejemplo, es una danza sumamente lenta que equilibra la respiración y calma el sistema nervioso central. El yoga del tacto es un masaje muy profundo que despierta la sensibilidad de todo el cuerpo. El yoga de las emociones es un conjunto de técnicas para lograr que las emociones circulen por el cuerpo sin control de la mente.

"Cuando la gente piensa en el yoga piensa en controlar el cuerpo, la mente, las emociones. Para nosotros es totalmente lo contrario: el cuerpo se vuelve totalmente salvaje, la mente se vuelve totalmente salvaje, las emociones totalmente salvajes. Entonces experimentas algo así como miles de sensaciones más que antes. La clave es que la mente no interfiere en esas sensaciones", explica.

Más allá de estas prácticas, el tantra simplemente propone presencia: respirar sintiendo que se respira, caminar sintiendo que se camina, comer sintiendo que se come.

"Y así, cuando te sientes vivo, no hay nada que te una al pasado, tampoco al futuro, sólo el presente. No esperas que el futuro sea mejor, porque el presente es ya fantástico. No hay nada que esperar. Esto no quiere decir 'desesperanza'. Es distinto. Es simplemente ser alegre, presente y espontáneo".