¿Cuánto demoraría un posible juicio contra Juan Darthés?

En medio del impacto que generó la denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés por violación, hay muchas versiones respecto al camino que debe seguir la causa judicial y en qué país debe continuar. Ayer el embajador argentino en Nicaragua aseguraba que sería acá, pero en una entrevista con Infobae el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, dijo que un eventual juicio debería ser en su país porque allí habrían ocurrido los hechos y allí están las pruebas.

Rodríguez Olivas se encuentra en Buenos Aires por un encuentro judicial y comentó que con la denuncia realizada "una vez en un juzgado de la capital, hay varias posibilidades: inicia el juez de audiencia, que es el juez que tiene que abrir la causa pero si la persona no está presente puede emitir una orden de captura. Y puede ser una orden de captura nacional o internacional".

En ese mismo sentido, dijo que "el delito se comete en Nicaragua. Entonces Nicaragua tiene la competencia territorial para conocer de este supuesto delito cometido en nuestro territorio".

De necesitarse el proceso de extradición, Rodríguez Olivas indicó que "entonces Argentina tendría la opción de decidir si lo extradita o no. Entonces si no lo extraditara, Argentina tendría la obligación de juzgarlo, de procesarlo aquí en la Argentina. Es más complicado porque las pruebas están en Nicaragua, los testigos en Nicaragua, todo ocurrió allá, pero podría ser. Pero la obligación que tendría Argentina en este caso es de proceder, de iniciar la causa en base al proceso iniciado por Nicaragua".

El presidente del tribunal de Managua dijo, además, que este tipo de proceso duran tres meses. "O sea, desde que ingresa al sistema judicial una causa, la persona debe estar ya con su sentencia en tres meses", puntualizó.

En el caso de un posible juicio contra Darthés, dijo que "ese es el tiempo con reo presente. Cuando no es reo presente el juez tiene hasta seis meses para dictar sentencia".

"Una vez iniciado el proceso, si no hay reo. Ahora, el tema aquí va a ser, lo que podría hacerlo un poco más dilatado es el tema de la extradición. Que eso ya no depende de nosotros. Ahí entonces, como se dice en un lenguaje popular, ahí la pelota estaría en la cancha de Argentina para que decida lo que corresponda, lo que quepa. Es una decisión del Estado argentino si extraditar o no", sentenció.