Copa Fundación Banco Ciudad

El Banco Ciudad y su Fundación organizan, por tercer año consecutivo, el torneo “Fútbol sin Violencia” en la Ciudad de Mar del Plata, que reúne a históricas figuras de River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo y Huracán, a beneficio del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

Los partidos se jugarán en la tradicional cancha de Fútbol 5 del Balneario 12 de Punta Mogotes el viernes 18 de enero. Este año se disputarán tres copas, una por clásico. El primero de ellos, al medidodía, será San Lorenzo vs. Huracán; por la tarde, se enfrentarán Racing vs. Independiente; y para el final, el superclásico River vs. Boca. Entre las figuras que volverán a disputar los clásicos estarán “El Mono” Navarro Montoya, “El Pato” Fillol, “El Negro” Astrada, “Pipo” Gorosito, Roberto Trota, Mariano Pernía, “El Beto” Acosta, “El Turco” García, “El Chino” Saja, Claudio Ubeda, “Toty” Ríos, “Rolfi” Montenegro y “El Chipi” Barijho, entre otros.

En la previa del torneo, se realizó hoy un encuentro de camaradería entre algunos de los referentes de cada equipo, para transmitir el mensaje de un fútbol sin violencia e ir palpitando los clásicos. Del mismo participaron un referente por equipo: Walter Viqueira por Racing, Carlos “Mono” Navarro Montoya por Boca, “El Beto” Acosta por San Lorenzo, Antonio “Chipi” Barijho por Huracán, Leonardo “Negro” Astrada por River y José “Mandinga” Percudani por Independiente. (*)

Asimismo, los jugadores de todos los planteles compartirán un nuevo encuentro el jueves 17 a las 19hs. en el Gran Hotel Provincial, junto a personalidades y representantes de los sectores del turismo y del espectáculo y entretenimiento marplatenses, convocados por el Banco Ciudad y su Fundación para celebrar todas las propuestas e iniciativas turísticas en pos del éxito de la temporada de verano en la Costa Atlántica Argentina.

El Banco Ciudad es sponsor de los clubes Racing, Independiente, Boca, River, San Lorenzo y Huracán, y el torneo "Fútbol Sin Violencia, Copa Fundación Banco Ciudad" cuenta con el apoyo de las seis instituciones, que participan a través de sus áreas sociales: CASLA Social, HURACÁN Solidario, FUNDACIÓN River Plate, BOCA SOCIAL – La Fundación, ROJO Solidario y RACING Solidario.

FUTBOL SOLIDARIO



El sábado 19 de enero a las 15hs., la Fundación Banco Ciudad hará entrega de donaciones al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, como parte de la iniciativa del Torneo "Fútbol Sin Violencia, Copa Fundación Banco Ciudad", acompañada por Racing Solidario. Al acto concurrirán el presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, y el presidente de Racing Club, Víctor Blanco, acompañados por el titular de la Fundación Banco Ciudad, Christian Asinelli, y el manager de Racing, Diego Milito.

Como en años anteriores, esta acción busca colaborar, a través de la entrega de equipamiento y diversos elementos de utilidad para la labor diaria de atención de los pacientes, con el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, que asiste a más 16.000 chicos que mensualmente concurren a sus servicios.

El presidente del Banco Ciudad resaltó: “Por tercer año consecutivo, organizamos la Copa Fundación Banco Ciudad, promoviendo el deporte y abogando por un Futbol Sin Violencia. En lo que hace al rol de banca social, volvemos a combinar esta iniciativa con una acción solidaria para contribuir con una institución muy importante de Mar de Plata, haciendo llegar nuevamente nuestra colaboración al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti. Al mismo tiempo, lanzamos una serie muy completa de promociones en la Costa Atlántica para beneficio de nuestros clientes.”

El Torneo "Fútbol sin Violencia, Copa Fundación Banco Ciudad", es co-patrocinado por Mercedes Benz Argentina, Sportway y Kelme, que acompañan el mensaje y la iniciativa solidaria colaborando para la realización del evento.

PROMOCIONES DEL BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad ofrece múltiples beneficios a todos aquellos que veraneen en la costa atlántica a través de sus promociones de verano. Entre ellas se destacan:

Ø Transporte Terrestre Nacional: Hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin interés todos los días con Tarjeta de Crédito (TC). Tope de reintegro $1.500 por transacción.

Ø Vuelos Nacionales / Paquetes Turísticos Nacionales: Hasta 10 cuotas sin interés todos los días con TC en destinos seleccionados.

Ø Aerolíneas Argentinas: 9 cuotas sin interés con un descuento especial del 20%, con TC en días seleccionados.

Ø Hoteles: Hasta 30% de descuento todos los días y 10 cuotas sin interés con TC, tope de reintegro de $1.500 por transacción

Ø Gastronomía: hasta 25% de descuento con TC y TD de lunes a jueves, con tope de $1.000 por transacción; y 25% de descuento los viernes con TC, con tope de $500 por cuenta y cierre; y 25% de descuento con Tarjeta de Débito (TD) los domingos , con tope de $300.

Ø Espectáculos (Cines y Teatros): hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés (de domingo a viernes), con TC en espectáculos seleccionados. Tope de reintegro $1.000 por transacción. Sábados 50% de descuento, con tope de $500.

Ø Supermercados: descuentos de hasta 20% con TC y/o TD. Con o sin tope según promoción. Supermercados COTO (Lunes), Supermercados DIA% (Martes) y Supermercados TOLEDO (Jueves).

Ø Servicios de playa: descuento del 15% con TC en “Balneario 12” - Sin tope.