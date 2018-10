Convocatoria abierta para adoptar un niño en Mendoza

El Segundo Juzgado de Familia realiza una convocatoria pública de postulantes para la adopción de un niño.

El comunicado es el siguiente:

"Buscamos Familias: El Segundo Juzgado de Familia, sito en Mitre y Montevideo, 1º Piso, de Ciudad autorizó la realización de convocatoria pública de postulantes a guarda con fines de adopción y/o personas que quieran ofrecerse como referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado o apoyo, para el niño J.G.V. nacido el 31/08/2008 quien presenta una discapacidad motriz denominada "Parálisis Cerebral Infantil, retraso mental no especificado". El niño mantiene vínculo afectivo con los adultos que lo cuidan, a los que les expresa su alegría a través de gestos (sonrisas y algunos movimientos), como así también llanto frente a personas desconocidas. Las manifestaciones de afecto, cuidado y cariño, lo estimulan y animan como así también la valoración de sus pequeños logros. Las personas interesadas en asumir el compromiso de ofrecerle afecto y protección podrán comunicarse con el Registro de Adopción, al teléfono 0216-4495476, mail [email protected]"

¿Por qué la necesidad de abrir la convocatoria si hay personas inscriptas para adoptar?

Si bien parte de los jueces de familia no son amigos de esta medida, porque algunos sienten que se expone demasiado a los niños, hay situaciones extremas en donde no queda otra opción, pues lamentablemente hay niños sobre los que las personas que están inscriptas en los registros no demuestran interés.

Las convocatorias públicas surgen ante la necesidad de visibilizar a todos los niños que necesitan vivir en familia. "Hace bastante tiempo se viene buscando familia a través de convocatorias internas en el Registro. Nosotros hemos cambiado la forma de comunicación: antes no nos comunicábamos con los pretensos adoptantes y ahora, luego de este giro, se avanzó en la decisión de comunicarle a la gente cuáles son las situaciones de los chicos. Esto significa que cuando hay casos como este, a todos los que están inscriptos les enviamos un mail a sus casillas personales y les decimos cuál es la situación que se presenta. Como en este caso no hemos encontrado a ninguna persona dentro del Registro que quiera la guarda de este chico es que se hace la convocatoria pública", explica Verónica Gutiérrez Goyochea, la Coordinadora del Registro Único de Adopción.

"Por otro lado, en el Registro Único de Adopción de Mendoza se busca cambiar la mirada sobre este instituto, ya que muchas veces cuando pensamos en la adopción miramos al adulto que adopta y no al niño por adoptar. A partir de esto es que se pensó que con esta herramienta de convocatoria podía lograrse este fin de cambiar el foco. Esto implica dar a conocer de una manera determinada las perspectiva desde la que nosotros observamos, que es el modelo social de discapacidad o de barreras, que postula que tenemos que darle a todos los niños las mismas posibilidades de desarrollo", sigue la profesional.

Cabe aclarar que las personas interesadas deben presentarse en el Registro Único de Adopción o comunicarse por las vías anunciadas en el comunicado y por supuesto, serán evaluadas por el equipo en diferentes instancias para analizar su aptitud. El juez interviniente es quien tomará la decisión final.

"Todos los niños requieren que se haga efectivo su derecho a vivir en familia. Cuando hablamos de discapacidad no nos centramos en el diagnóstico médico simplemente, sino que tenemos en cuenta además las barreras que tiene la sociedad, que no está pensada para una persona con diversidad funcional. El fin último es la igualdad de condiciones y derechos de todos los niños que están en el Registro", finaliza Gutiérrez Goyochea.

Se trata de una de las primeras convocatorias públicas que se hacen en la provincia de Mendoza con respecto a este tema. Al ser pública, esto significa que cualquier persona, aunque no esté inscripta en el Registro de Adopción, puede presentarse y ser postulante.