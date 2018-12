Continúan los reclamos y dudas por el MendoTran

A una semana de que empiece a funcionar el MendoTran, MDZ salió al centro para consultar a los mendocinos qué dudas tienen al respecto del sistema de transporte. Algunas de ellas versan sobre los recorridos y otras sobre frecuencias y paradas.

Informacion sobre el Mendotran

Muchos de los usuarios del transporte público son adultos mayores que no tienen acceso a internet para poder realizar los simulacros en la página, por lo que acuden a los Centros de Atención al Usuario. "No entiendo internet y si no le pido ayuda a mis hijos no sé qué micro tomarme, acá me muestran una pantallita, pero no entiendo nada", dijo Mirta, mientras aguardaba para ser atendida en el puesto de información de la Plaza Independencia.

Sobre los folletos informativos que se iban a imprimir, desde Autam indicaron que "están en proceso de impresión, de armado y van a estar listos para el 2 de enero". Así lo manifestó el exministro y actual presidente de la fundación Autam, Raúl Mercau. "Va a estar disponible en cada colectivo y terminal para que todas las personas puedan acceder a este diario y tengan la misma información del MendoTran”, agregó.

Mientras tanto, uno de los jóvenes capacitados para dar información en los CAU dijo que una de las consultas frecuentes es por las equivalencias de recorridos anteriores con los recorridos nuevos y cuál va a ser la actual denominación de los micros.

Si bien el 2 de enero arranca el nuevo sistema, no se verá el 100 por ciento de los colectivos pintados y ploteados, sino que contarán con la identificación debida para que las personas sepan hacia dónde va. "Van a tener la cartelería necesaria lumínica con los números que indican al grupo y el número que identifica el recorrido", dijo Leopoldo Cairone, director de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

Carmen, una mujer que consultaba sobre los nuevos recorridos en la plaza del centro mendocino, dijo que su principal preocupación tiene que ver con la seguridad, ya que al tener que tomarse dos colectivos, la zona donde debe hacer el trasbordo, no es segura y le preocupa que cuando sea la época de clases, sus hijos tengan que hacer esos transbordos.

Cambios en el Sistema

Tanto Autam como la STM y el área de planificación de la Secretaría de Servicios Públicos, se reúnen para coordinar todos los reclamos de los ciudadanos para mejorar el servicio, que sea de manera más eficiente. “Se reúnen los técnicos para optimizar las tareas, entendimos que había que hacerse de manera conjunta, es decir, que se reunieran los distintos equipos técnicos, para una tarea más eficiente”, dijo Mercau.

“Estamos desesperados porque los usuarios no sabemos dónde nos van a dejar y la gente grande se confunde, cambian el trole, ¿adónde vamos a ir? Uno lo usa mucho porque es un servicio accesible y atraviesa toda la ciudad, sí nos cambian los micros, nos complican la vida. Yo he conversado con gente que no sabe ni leer, imagínese es difícil”, manifestó Olga, una mujer que pasaba por la Plaza Independencia.

Identificación de las paradas

Una de las consultas de los usuarios tiene que ver también, con la ubicación de los paradores de los colectivos, si mantendrán los ya vigentes o si se modificará de manera radical.

Mercau dijo que se comenzará inicialmente con la identificación pero desde los puntos más estratégicos, para luego pasar a los diferentes barrios.

Por su parte, Cairone dijo que a partir del 2 de enero van a estar modificando las paradas. “La gente puede quedarse tranquila, en el sentido de que se conservarán las paradas existentes, por lo menos en el troncal que une Sur Norte”, dijo Cairone. “Por ahora se conservará una parada cada 200 metros, como venía siendo, vamos a ir viendo las que más se usan y de esa manera articular el sistema”.

Yanina, que estaba en la parada de colectivo de la plaza independencia, dijo que no está informada, que no entiende el mapa de la página del Mendotran, “no tengo tiempo para ir a los Centros de Atención al Usuario”, agregó Yanina.

Capacitaciones

En cuanto a las capacitaciones de los choferes, tanto desde la STM, como desde AUTAM, manifestaron que ya terminaron, pero que todavía realizan prácticas, para que no haya dudas en los recorridos. “Es un entrenamiento que han recibido cada uno de los choferes con respecto a su propio grupo”, dijo Mercau.

Si bien resta poco tiempo, todavía se realizan las modificaciones que se articulan de acuerdo a los reclamos de los mendocinos.”Se han cargado los horarios más cercanos a la realidad, pero todavía no se terminan de cargar”, dijeron desde la Secretaría de Servicios Públicos..

*Informe: Luz Faur