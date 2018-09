Condenaron a un femicida que estaba libre por abusar de su hija

Un conocido femicida fue condenado a quince años de prisión por abusar sexualmente de su hija, y este fallo sienta precedente en la Justicia mendocina dado que la víctima había intentado retractarse de la denuncia pese a los claros indicios de que había sido violada.

La condena del juez Eduardo Martearena por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" cayó contra Horacio Calderón Polo, quien anteriormente había sido condenado a diez años por haber asesinado a su esposa Fernanda Toledo en 2009, y se encontraba bajo libertad condicional.

El fallo contra Calderón Polo sienta un precedente en la Justicia mendocina

Mónica Fernández Poblet, fiscal de la causa, explicó en el programa Radioactivas, de MDZ Radio, que Calderón Polo vivía con su hija luego de quedar en libertad condicional, y en esa convivencia la joven denuncia que su padre había abusado sexualmente de ella. "Luego de la detención de este hombre, nos enfrentamos a una retractación de la víctima poco después de iniciada la investigación", expresó.

"Quienes trabajamos en el área de género sabemos que la retractación es parte del ciclo de la violencia y que la víctima, por múltiples razones, tiende a modificar el relato, inculpándose o incluso inventando un nuevo relato poniéndose en riesgo ante un delito de falsa denuncia. Esto genera un entrampado del sistema muy complicado".

Esta vicisitud puede ser muy difícil de sobrellevar para los fiscales, especialmente si no existe una perspectiva de género: "Si uno no puede entender que esta retractación es parte del círculo de violencia y que la mujer no está mintiendo, el caso termina en absolución".

La víctima intentó desdecirse, pero las pruebas confirmaron el abuso

De todos modos, en este caso la fiscal Fernández Poblet contaba con argumentos lo suficientemente sólidos que demostraban la violación, como los informes periciales que revelaban las lesiones corporales en la víctima, un examen de ADN positivo sobre los restos seminales y las declaraciones de testigos que llegaron al lugar por el pedido de auxilio de la joven. "Lo bueno es que Martearena pudo tener una perspectiva de género y compartió hasta la pena solicitada, que es muy alta teniendo en cuenta que ya había matado a una mujer", añadió la letrada.