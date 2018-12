Chiapetta pidió perdón por llamar "feminazis" y "enfermas" a alumnas del CUC

La denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés generó numerosas repercusiones en todo el país. En Mendoza, varias jóvenes utilizaron sus redes sociales para sumarse a la movida del "Mirá como nos ponemos" y denunciar situaciones de abuso y acoso que vivieron a lo largo de sus vidas, escrachando con nombre y apellido a presuntos abusadores.

Esta movida generó malestar en algunos ámbitos. Entre los más enojados por la situación se encuentra el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, quien salió a manifestar su indignación a través de su cuenta de Facebook, pero luego borró el posteo en el que tildaba de "feminazis" y "alumnas enfermas" a las jóvenes denunciantes.

El enojo del funcionario estaría vinculado a que su hijo fue uno de los "escrachados" por las militantes feministas.

"Borré un posteo referido a las listas publicadas por grupos feministas porque reconozco que me extralimité en los términos. Pido disculpas por eso. Pero no me arrepiento de manifestar mi repudio a esas difamaciones mal intencionadas e irresponsables", se disculpó Chiapetta.

"Hay un grupo anónimo y cobarde de feminazis del CUC que publica una lista de supuestos abusadores del colegio. Son decenas de chicos que sus nombres están en una página anónima. Son las que pregonan consignas como "muerte al macho" entre varias. Su absurda militancia no es el problema. Están en su derecho. La finalidad de estas alumnas enfermas es hacer daño. Tal vez motivadas por otros temas que nada tienen que ver con los abusos. Más que preocupante", fue el mensaje que originalmente había publicado el funcionario, utilizando duros términos para referirse a las militantes feministas.