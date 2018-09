Causa Próvolo: la estrategia de la querella para frenar la venta del predio

Los familiares de las víctimas de abusos ocurridos durante años en el Instituto Próvolo de Luján se enteraron a través de los medios que la Municipalidad de Luján compró el predio de seis hectáreas ubicado en calle Boedo. Del malestar inicial que les generó la situación pasaron a asesorarse y analizar las opciones con las que cuentan para demorar o directamente trabar la operación.

Entre esas opciones se encuentra adelantar las reclamaciones civiles contra la asociación civil Obra San José, que es la dueña del Instituto Próvolo y cuyo apoderado actual es el obispo auxiliar de La Plata Alberto Bochatey, quien fue designado como interventor papal y llevó adelante las negociaciones con el municipio lujanino para acordar la venta del predio en más de 150 millones.

En diálogo con MDZ, uno de los abogados querellantes, Oscar Barrera, explicó en qué consistiría este embargo. "Estamos obligados a actuar porque mañana se pueden gastar los 60 millones que recibieron como pago inicial o sacarlos del patrimonio de la asociación civil. O puede que luego la Municipalidad no pague las siguientes cuotas a las que se comprometió. No sabemos qué puede pasar", señaló.

En este mismo sentido, otro de los abogados querellantes, Sergio Salinas, anticipó en MDZ Radio que hoy presentaron un escrito ante el fiscal Gustavo Stroppiana solicitando el embargo de los bienes de la Obra San José y pidiendo que se preserve el edificio. "Todavía quedan 201 personas por declarar. Si por ejemplo una víctima dice que la tocaron en un lugar y que la cocinera veía por la ventana, hay que ir a comprobar si es físicamente posible", indicó.

Además, Salinas sostuvo que el edificio podría quedar en manos del Estado y éste, posteriormente, donarlo a la Municipalidad de Luján, sin necesidad de desembolsar los 150 millones pactados.

"Hoy una nueva víctima va a formular su denuncia. Hay chicos que todavía no denuncian porque no desbloquearon su cabeza. El edificio no debería ser modificado porque puede hacer falta realizar nuevas inspecciones en el futuro. Hay una filmación de todo el predio, pero eso sirve sólo para los magistrados. Ubicar a un niño sordo a través de un video es bastante complejo y es más efectivo hacerlo en el predio", reforzó Barrera.

"En esa escuela los torturaron, los golpearon y los violaron. Es la escuela la responsable que debe pagar y la dueña es la asociación civil Obra San José, bajo la orden Próvolo. Las víctimas pueden demandar civilmente a la Iglesia o a la escuela, algunos ya lo han hecho y otros tienen que decidir ahora", agregó Barrera.

"Las víctimas no han demandado al Estado, aunque podrían haberlo hecho. Han demandado a la Iglesia y a la Obra San José", señaló Salinas.

"Lo más doloroso para las víctimas es que ayer fueron al Próvolo a festejar y en ese lugar no hay nada para celebrar. La herida está abierta y el juicio está pendiente. Es un predio judicializado que sirve para el conocimiento de la verdad", completó Barrera.

Esta tarde, a las 16, las víctimas y sus familiares brindarán una conferencia de prensa en la que anticiparán los pasos a seguir junto a sus abogados y manifestarán su malestar por lo ocurrido. "Un Estado municipal no debería intervenir de esta manera, aprobando esto entre gallos y medianoche. En la escritura dicen que se comprometen a formar un fideicomiso, pero no hablan de las víctimas del Próvolo en ningún lado. Hay muchas cosas que deberían haber sido más claras", cerró Barrera.