Caso Fardin: sin avance judicial, Darthés se fue a Brasil

Este jueves Juan Darthés se tomó un avión de LATAM en el aeropuerto de Rosario rumbo a Brasil. Allí no pasó inadvertido y fue fotografiado mientras esperaba embarcar hacia la ciudad de San Pablo.

"Juan Darthés se fue del país. Salió vía Rosario rumbo a Brasil esta mañana. Viajó con sus hijos y otra persona. Aparentemente no estaba su mujer en el aeropuerto", publicaron en Twitter desde del noticiero que conduce Antonio Laje en América.

En medio de esta polémica por las graves acusaciones, el actor decidió refugiarse en Brasil, su tierra natal. De esta manera, se alejará de Buenos Aires por un tiempo indeterminado hasta definir su futuro.

Por ahora, no tiene ninguna orden en su contra por lo que no tiene problemas para salir del país. Es más, la causa está paralizada y no tiene ningún tipo de movimiento en la justicia de Nicaragua.

Tras la denuncia de la actriz se sucedieron decenas en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en el Congreso de la Nación, donde un senador nacional está imputado por abuso y ayer aseguró ser inocente y puso a disposición sus fueros.

En el aeropuerto de Rosario, el intérprete también se sacó una foto con una seguidora que la mujer difundió en redes sociales.

"No pasó, no existió nunca", dijo el actor sobre la acusación de Thelma en una entrevista que le concedió a Mauro Viale. Además, sostuvo que fue la actriz quien se le "insinuó", tratando de besarlo en el cuarto, pese a que estaba de novia con un compañero de elenco, Juan Guilera, circunstancia que el actor remarcó más de una vez durante la charla con el periodista.

"Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble", aseguró el actor, quien agregó que llegó a tener "pensamientos muy oscuros" tras la conferencia de Fardin con el colectivo de Actrices Argentinas.