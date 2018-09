Canción de amor a la maravilla, a la cárcel y al Zonda

Es sábado al mediodía y el Zonda nos pone un poquito más zoquetes de lo que lucimos habitualmente. Sin embargo, vamos hacia Cacheuta con los ojos encendidos, tan encendidos como el Cerro Arco, que arde dolorosamente, aunque nuestros brillitos oculares responden al hecho de que sabemos que podría ocurrir algo maravilloso.

Y lo maravilloso ocurrirá: bastará que un violín suene para que se partan en dos los corazones de las condenadas, de las condenadas y de sus familias, que están de visita, porque, habrán de saber, cuando alguien cae en cana, caen en cana todos los que aman al errante. Y más: caen en encierro las víctimas de sus daños. Los barrotes, en realidad, son elásticos, como tripas de cerdo, y voraces, como el lugar común de los incendios.

Empecemos de nuevo, porque, por ahí, no se entiende nada.

No habrá de cambiar el curso de las cosas que, por primera vez, una orquesta de cámara se vaya a presentar en una cárcel, pero es probable que tu mismísimo y sagrado nacimiento y el de todo tu clan tampoco vayan a cambiar, en nada, el curso de las cosas. Y, menos aún, habrá de cambiar en algo el devenir universal contar en un diario que hubo un concierto en un penal de mujeres y que oyeron cantar y tocar, como si de la banda sonora de sus penas se tratara. Una nota que, por ejemplo, no habla del dólar, definitivamente es un caso perdido por estos días.

Cierto es que pocas cosas cambian el curso de las cosas y que eso del efecto mariposa es una parábola hippie y budista para explicar, de un modo más poético, el pecado original de los católicos, la culpa judía y la punición del Islam. Aunque, bueno, quién sabe, después de todo, si bien lo escucháramos, el big bang no fue más que un aleteo o una fricción, casi sexual, y gracias a eso, aquí tenemos el Aconcagua, el fuego, la imprenta, Internet y también a Christine Lagarde y a su adulón enamorado, Macri, por ejemplo, determinando los hilos de nuestros destinos.

En fin, de tan difuso, tal vez el curso de las cosas sea, como Dios, un tema de conversación, no mucho más. Ahora, ¿y si no hubiera curso? ¿Y si anduviéramos a la deriva, como la cabellera de una gitana o un trozo de carne en un rancho tumbero o esos cometas desaforados consumiéndose para nadie? El curso de las cosas serían las cosas, sin curso.

Empecemos de nuevo, porque nos fuimos de tema, a causa de manejar un auto, escuchando Estelares, camino a la montaña.

El prestigioso Violetta Club dio el sábado un concierto de música del barroco europeo, siglo XVI, ponele, en la cárcel de mujeres Agua de las Avispas -hermoso nombre para una prisión-, en Cacheuta, al pie de los cerros, en medio de la desértica nada.

Es una de esas cárceles construidas con menos muros y más tela romboidal, una que permite -a diferencia de casi todas las otras- que la mirada de presos y penitenciarios se pierda en el infinito. La mirada, sabemos, sólo está preparada para ver el infinito: ver, enfocar algo, es traer la mirada desde el infinito hasta ese objeto; nuestra mirada es el único rasgo genuino de lo divino que tenemos.

Al fin, llegamos.

Es sábado a la mañana y los músicos, completamente de negro, bajan sus instrumentos de los autos en silencio, como asesinos perfectos. Los músicos, casi siempre: comienzan la canción mucho antes de lo que creemos.

Al llegar a la requisa, los guardias no advierten el peligro: dentro de los estuches, llevan algo peor que metralletas y granadas: llevan instrumentos musicales: llevan la posibilidad de una invasión simbólica, a cuenta de imperceptibles hormigas multiformes y nutritivas.

Al rato, comienzan a tocar y a cantar.

Y pensamos: tal vez, alguna de las mujeres detenidas que oye esa música lejana por primera vez, conmovida por violines siempre en orgasmo o por la viola aseñorada o por la voz enternecida de la soprano o por los dedos sobre el piano, en fin, tal vez, bueno, tal vez esa mujer haya podido trasladarse a otro lugar, a un recuerdo, por ejemplo, de su infancia y haya recuperado la caricia de aquella madre, la única persona que la amó hasta morir temprano, y, entonces, tal vez, sus células se ordenaron hacia la determinación más férrea, la improbable: la decisión de cambiar el curso de sus cosas. Tal vez, quién sabe, la música la rescató de ese mar oscuro que es el encierro y, entonces, mañana o dentro de cinco o diez años, al volver a su hogar, abrace a sus hijos y no vuelva a equivocarse, porque las cárceles sólo están hechas para los pobres que se equivocan, no para el resto del mundo, cuando se equivoca.

Si seguimos en este estúpido tren de optimismo diremos que, tal vez, acercarnos con un discurso a los hechos del sábado a la mañana en Agua de las Avispas, provocará que vos, lector promedio de diario digital de provincia conservadora como pocas, vos, que estás leyendo esta nota en tu teléfono o computadora, vos, tal vez, por arte del arte, decidas dar una oportunidad a la empatía dormida o aniquilada y comiences, inicies, empieces, debutes, estrenes y entrenes, inaugures la posibilidad de considerar como iguales a los distintos. Y te hagas cargo de que, como ilustra el efecto mariposa, todo lo que sucede en Mendoza -lo hermoso y lo horrible- ha sido ocasionado por tu latido.

El problema de este reino imposible llamado Mendoza no es otro que la evidencia de que no nos hacemos cargo de lo hermoso y de lo terrible: tememos tanto a la belleza como al daño y de ambos abismos nos alejamos, para vivir en una zona gris, en acuerdo ante escribano con nuestra conciencia, mientras todo se derrumba alrededor, pero sintiendo que no es culpa nuestra.

Llegamos al final, proque todo tiene un final, todo termina.

Luego de los aplausos, una mujer presa le pide a Griselda, la cantante, el Ave María. Ella elige el de Schubert y lo canta a capella y todo se conmueve y todo se detiene: es la maravilla.

Este que escribe, intentando disimular la propia exaltación, elige mirar una mesa, en la que un padre acompaña a su jovencísima y hermosa hija, encarcelada por primera vez. La tristeza de ese hombre es más triste, con el Ave María de fondo. Entonces, este que escribe -yo mismo-, descubre la eficacia del efecto mariposa: desde algún lugar, las tristezas de ese hombre que siente inútiles sus manos en una cárcel del piedemonte, se vuelven mis tristezas: su mirada es la mía y es la de mi padre. Un poco más allá, mi hijo, a quien traje para que conozca y, algún día se haga cargo, guarda un silencio que también suena a maravilla.

Al salir de la cárcel, mientras las faldas del Cerro Arco se incendian jubilosas, ya ruta abajo, hacia casa, oyendo Estelares, decido que nunca jamás volveré a equivocarme, abandonando para siempre el ceniciento curso de las cosas.

Ulises Naranjo.

PD

En este concierto, el Violetta Club estuvo integrado por Griselda López Zalba (soprano, voz), Magdalena Scattolini y Sebastián Alcaráz (violines), Gustavo Richter (clave) y Gabriela Guembe (viola da gamba y directora).

Sebastián Alcaraz, Magadalena Scattolini, Gabriela Guembe, Gustavo Richter y Griselda López Zalba.

Son parte del grupo, además, el contrabajista Esteban Pérez y la flautista Samira Musri, según el repertorio. Violetta Club se formó en 2003 y ha participado en decenas de conciertos nacionales e internacionales. En 2009, grabaron un primer disco y ahora están grabado uno nuevo. Como contraprestación de este trabajo, decidieron ofrecer un concierto barroco en un penal de mujeres y, por ello, actuaron en el penal Agua de las Avispas, el 22 de setiembre.