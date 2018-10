Calculá el recargo en la factura de gas a pagar a partir de enero

A través de diez resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, el Enargas —el Ente Nacional Regulador del Gas— oficializó los aumentos autorizados para las empresas distribuidoras de gas. Y también confirmó que se trasladará a los usuarios el impacto de la devaluación sobre el precio del gas consumido entre abril y septiembre pasado a través de 24 cuotas mensuales a partir de enero.

Los aumentos en los cargos fijos de las facturas para los usuarios residenciales de Mendoza estarán en torno al 17.8% para los cargos fijos y serán de 38.91% en el precio de m3 consumido, de acuerdo a la resolución de Distribuidora de Gas Cuyana publicada ayer en el Boletín Oficial. Las empresas en los próximos 10 días hábiles deberán comunicar a sus usuarios el nuevo cuadro tarifario.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, debió brindar una conferencia de prensa ayer explicando los aumentos, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunciara por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público".

"Lo que no voy a hacer es apelar alguna medida a favor de las empresas. Si la Justicia resuelve que no se debe pagar, así quedará. Para eso está. Se debe resolver ahí. Nuestra intención fue mejorar la situación general con foco en el usuario, no al revés", se defendió el funcionario.

Iguacel estimó que el monto extra que deberán pagar los usuarios se ubicará entre $90 y $100 mensuales en promedio. Ese monto adicional se pagará durante 24 meses desde enero de 2019 y tendrá un interés regido por la tasa pasiva del Banco Nación. A principios de octubre era cercana al 20 por ciento anual.

El Centro de Economía Política creó una calculadora para estimar el recargo que se deberá abonar en 24 cuotas a partir de enero. A continuación las instrucciones para utilizarla:

Buscar las facturas de gas del año 2018;

Hacer clic en los primeros 5 recuadros pintados de color amarillo. Al hacerlo, aparecerá sobre el margen derecho de la celda seleccionada un recuadro con una flecha. Haga clic en esa flecha y se desplegará un menú de opciones. Seleccione la que corresponda.

Luego de completar esos 5 recuadros, haga clic en las restantes celdas amarillas y coloque la cantidad de metros cúbicos que consumió en cada período. Al final podrá ver el monto de la deuda que usted deberá cancelar (“Total Recargos”) y el valor de las 24 cuotas mensuales.

Calculá el recargo a abonar en 24 cuotas a partir de enero:

Versión para celulares:

Versión para PC: