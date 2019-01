Berger estaría dispuesta a declarar en causas de corrupción contra Scioli

Tras la denuncia realizada por Gisela Berger (30) a su ex pareja Daniel Scioli (62) por "malos tratos y violencia física", el ex gobernador presentó su libro "El otro camino", habló con la prensa pero no quiso dar declaraciones sobre el escándalo con su ex pareja.

El diario La Gaceta de Tucumán indicó que la modelo, mientras miraba por América TV un diálogo de Scioli con Mauro Viale, volvió a indignarse por la actitud del ex candidato presidencial del kirchnerismo y aseguró que si es citada por la Justicia como testigo para declarar en alguna causa contra Scioli , estará a disposición.

La semana pasada, a través de Twitter, lo había tratado de mentiroso. Horas más tarde, en una entrevista con el programa "Buenos Días América", sostuvo que el ex mandatario bonaerense la amenazó luego de que se negara a mostrar a la hija de ambos, Francesca, en la campaña electoral.

"Ya lo dije todo", aseguró este domingo, en diálogo con Clarín, mientras Scioli brindaba la conferencia de prensa por su libro en La Feliz. Y agregó: "Como lo hice público, estoy por lo menos un poco más tranquila".

Mientras Berger hablaba con el diario, Scioli se negaba a hablar sobre ella en una nota con Viale: "Mi visita (a Mar del Plata) tiene que ver con un tema que hemos conversado (por el libro)", lo cortó.

Desde Córdoba, Gisela estaba mirando esa nota cuando indignada por los dichos de su ex, respondió: "Lo vi, sí. ¿Qué me pareció? Nunca me contestó dentro de la familia, menos le va a contestar a la prensa", respondió.

"Para mí no tiene retorno. Está claro. Lo dije yo: hasta acá llegué. Las amenazas son mi límite", añadió, notablemente molesta. Y aprovechó para negar las versiones que hasta este fin de semana sostenían que no le dejaría ver nunca más a la hija que tienen en común: "Por supuesto que la verá, es un derecho de mi bebé que vea a su padre", aclaró Berger.