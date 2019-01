Avanza la segunda etapa del nuevo Hospital Tagarelli

La segunda etapa del nuevo edificio del Hospital Tagarelli, en San Carlos, ya cuenta con un avance del 70% de construcción, informó el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia.

Los trabajos actualmente se están focalizando en la colocación de aberturas como puertas y ventanas y en la instalación de la cerámica de los pisos.

El Hospital Tagarelli se ubica al este de la ruta nacional 40 y a 400 metros al norte de la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos. Será el hospital cabecera del Valle de Uco, ya que prestará sus servicios a más de 15 mil personas que viven en la zona. Esta segunda etapa tiene un presupuesto oficial de $138 millones y se adiciona a las tareas de la primera fase, que se encuentran prácticamente terminadas y cuya inversión fue de $74 millones.

Dicha parte no estaba prevista en el proyecto inicial, que contaba con nuevos consultorios y áreas clave, como el laboratorio y rayos X, pero no tenía incluida la construcción de una nueva internación. Dado que esta última no puede estar separada de los servicios de rayos y análisis, se decidió ejecutar y licitar la segunda etapa.

Con la nueva etapa se incorporarán los siguientes servicios:

Área de esterilización

Área quirúrgica (quirófano y una sala de parto)

Área de internación (36 camas)

Área de lavandería

Área de cocina

Área de mantenimiento

Área administrativa

Salón de usos múltiples

Confitería

Detalles de la obra

El edificio se desarrollará en forma de peine, y tendrá dos circulaciones paralelas, entre las que estarán Diagnóstico y Tratamiento y las salas de internación. Vinculados con la circulación técnica estarán los bloques de Guardia, Emergencia, Cirugía, Maternidad, Esterilización y los servicios de lavadero y cocina. Además estará zonificado en área pública y técnica, tanto en circulaciones como en locales.

Los pabellones que conformarán los servicios estarán separados por patios accesibles que se utilizarán como expansión de los mismos.

El área de Diagnóstico y Tratamiento ofrecerá servicios de Laboratorio General y de Bacteriología, Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Ecografía) y Farmacia.

El Servicio de Emergencias, por su parte, contará con box de atención de adultos y de niños y Sala de Reanimación y Estabilización Hemodinámica (shock room), como también una Sala de Yeso, Enfermería-Curaciones e Internación Abreviada, que posibilitará la observación del paciente antes de decidir la internación.

Este bloque tiene gran protagonismo en el proyecto, debido a que complementará las áreas de Consultorios Externos y Diagnóstico y Tratamiento. El Servicio de Emergencias cumplirá un papel fundamental para el departamento de San Carlos, con atención las 24 horas y dará respuesta a la demanda actualmente insatisfecha.

El diseño favorecerá la iluminación natural de todas las áreas de circulación y espera del público y contribuirá a crear un espacio asistencial de carácter humanizado y amable, con fuerte presencia de luz y vegetación que se ubica tanto en las terrazas exteriores como en los patios interiores.

En tanto, por la circulación pública se encontrará el salón de usos múltiples y la confitería, con expansiones al este y visuales al parque Eugenio Bustos, lindante al sur del terreno.