Aún hay focos activos del incendio en el cerro Arco

El fuego en el cerro Arco aún no fue extinguido en su totalidad, aunque según indicó el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Guillermo Ferraris, ya no reviste peligro para las zonas pobladas del piedemonte mendocino.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, confirmó en MDZ Radio que se está trabajando en los senderos para poder contener el fuego que aún está activo porque el acceso a la zona es complicado.

De acuerdo al funcionario, el fuego aún sigue en la zona alta por la alta carga de combustible que encuentra en una zona altamente seca. Indicó que la cuadrilla de trabajo ya está camino al sector y los aviones hidrantes comenzará en pocos minutos su trabajo.

Mingorance dijo que están haciendo todos los esfuerzos para intentar terminar con el fuego durante la jornada de hoy, pero reiteró que la población tiene que estar tranquila porque no hay riesgo para las viviendas.

Por su parte, Ferraris dijo desde el organismo que encabeza vienen advirtiendo hace un año del peligro de incendio en el piedemonte, en la zona Este de la provincia y en otros lugares como Villavicendio y Blanco Encalada.

En declaraciones a Radio Nihuil, Guillermo Ferraris aseguró que en todos estos sectores sólo hacía falta que alguien dejara algo encendido para que se generara algo como lo ocurrido el fin de semana, por eso habían solicitado a la población no encender fuego en ninguna de esas zonas.

Por ahora, según Ferraris "el fuego se va a seguir viendo" porque hay mucha vegetación combustible en la zona del cerro.

Hablando específicamente de otras zonas con riesgo, dijo que en la reserva de Villavicencio por el alto riesgo ya se prohibió hacer fuego y también llamó la atención sobre algunas zonas de Blanco Encalada, donde también hay riesgo por una alta carga de combustible.

"Muchas personas construyeron sobre la jarilla", manifestó Ferraris. "Me he reunido con los vecinos porque muchos han construido sus viviendas en zonas de riesgo. No se han tomado las situaciones con precaución necesarias".

El funcionario dijo que en medio del conflicto por la zona entre los municipios de Luján y Las Heras, las personas fueron construyendo sin ningún tipo de regulación.

Finalmente, sobre el incendió recalcó que la zona baja del cerro, en el piedemonte, no hay riesgo porque el fuego de mantiene en la zona alta y el único impacto es en la vegetación.